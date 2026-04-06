鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文明將率團訪中，國民黨今（6日）表示，和平早已滲透進「我們」的呼吸，這不只是兩個字，而是靈魂深處不容被奪走的唯一堅持，但和平的取得，代價卻往往難以想像，所以是「拼了命」也要守護住的唯一共識，「這一次，為了守護我們共同的家園，讓我們，為了和平站出來」。

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者周宸亘攝）

國民黨繼昨日發布「躺平」的AI影片後，今再次PO「和平」的AI片，強調和平才是台灣最大共識。國民黨表示，「走在台灣，你會發現『和平』這兩個字，早已滲透進我們的呼吸。從喧囂的和平東路，到靜謐的和平車站；從校園裡孩子無憂無慮的奔跑，到警察分局裡守護平安的堅毅目光。這不只是兩個字，它是我們靈魂深處，是不容被奪走的唯一堅持」。

國民黨說，「它是百姓每一天、每一分平安的唯一依賴，更是無數家庭團聚的橋樑。無論你身在何方，我們其實都在追求同一種安穩。『不要戰爭，只要和平。』我們深知，和平的失去可能只需一點輕率的挑釁，但和平的取得，代價卻往往難以想像。這份維持了這麼久的安定，是前人與現在的我們，『拼了命』也要守護住的唯一共識」。

國民黨表示，「唯有守住和平，我們所愛的人、我們努力一輩子的家園，才有美好的可能。這一次，為了守護我們共同的家園，讓我們，為了和平站出來」。