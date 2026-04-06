不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

▲解放軍幾乎每天派遣共機擾台。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

中國近期宣布對近海大片空域實施警示管制，不僅為期長達40天，而且沒有提供任何解釋。由於適逢中東戰火、國民黨黨主席鄭麗文訪中等敏感時間點，不尋常之舉引發國際高度關注。

管制範圍廣大 40天無高度限制

中國發布「空中任務通告」（NOTAM），告知飛行員及航空機構「臨時空域危險或限制」，生效時間為3月27日至5月6日，受影響區域距離台灣數百海浬、涵蓋黃海與東海，且空域限制高度標示為「SFC-UNL」，也就是沒有垂直高度限制。

各國民航似乎不受影響，但飛機飛越這些區域仍需協調。

與軍演有關？解放軍靜悄悄

《華爾街日報》指出，此情況類似於過去軍演時的航空通知，但北京沒有宣布任何軍演，而且解放軍軍演通常只有幾天。除此之外，中國國防部與民航局更未發表任何說明。

▼北京街頭大螢幕顯示，解放軍東部戰區在台灣周圍進行軍事演習。（資料照／路透）

史丹佛大學「海光計畫」主任鮑爾（Ray Powell）指出，無垂直高度限制、管制長達40天、完全沒有對外公告的演習，都讓這次空域警示格外引人關注，「這不是單次演訓，而是一種持續性的備戰姿態，而且北京顯然認為不需要解釋。」他認為，如果稍後被證實與軍演有關，這次空域警示「將代表北京利用空域管制作為軍事信號工具的手段上，出現重大轉變。」

美國海軍戰爭學院「中國海事研究所」主任夏曼（Christopher Sharman）則認為，這次空域警示範圍可能有助於北京演練在潛在台海衝突中需要動用的空戰機動能力。

停止擾台也離奇 時間點敏感

報導指出，此前中國軍事意圖出現另一個謎團，那就是解放軍突然暫停了幾乎每天進行的擾台飛行，而且恰好跟美以聯合打擊伊朗的時間點吻合。不過，解放軍隨後再度恢復這些軍事行動。

▼川普與習近平預計5月中旬再度會晤。（圖／達志影像／美聯社）



從政治背景來看，這次管制恰逢多個敏感時間點，包括美國總統川普預計5月中旬訪中、國民黨主席鄭麗文本週啟程赴中、日本在西南諸島部署射程可及中國本土的長程飛彈、美國國會代表團訪台日韓等等。

一名台灣資深安全官員表示，北京趁著美國注意力被中東局勢牽制之際擴大軍事存在，而這一波空域警示「明顯針對日本」，意在威懾美國盟友，並削弱美軍在印太地區的影響力。

研究機構PLATracker指出，過去18個月北京曾在同海域多次發布類似通告，但大多僅為3天的短期管制，40天長期管制實屬罕見。研究員路易斯（Ben Lewis）研判，解放軍或許是在為春季訓練保留調度彈性，但考量到政治敏感性，他目前預期不會爆發大規模演習或緊張升溫。