防中東局勢惡化！高市早苗曝「協調美伊會談」：細節無法透露

▲日本首相高市早苗6日出席參議院預算委員會。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普對伊朗祭出最後通牒、中東緊張局勢急速升溫，日本首相高市早苗今（6）日在國會明確表態，透露正同步與美國與伊朗高層協調會談時機，盼透過對話避免衝突擴大。她強調，日本將確保能源供應與船舶安全，同時動用外交溝通資源，「盼盡最大努力」尋求降溫契機。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》、《產經新聞》，日本國會參議院預算委員會6日質詢，高市早苗針對伊朗情勢透露，「正在為適當時機進行『首腦對話』做準備」，盼透過日本促成與美國、甚至是伊朗首腦進行會談，包含電話會談與面對面會談等形式都在考量當中，但具體細節仍在協調。

高市早苗強調，儘管現階段無法對外透露「詳細細節」，但是除了與伊朗外，也正調整與川普進行會談的可能性，「還未確定，但會盡可能採取一切行動」。

面對川普先前警告，若伊朗不配合將對能源設施採取行動，甚至傳出設定「 4月7日」為地獄日的最後期限。對此，高市早苗坦言「情勢非常緊迫」，表示日本政府已持續掌握最新動態，並即時下達指示，同時透過既有的直接對話管道，與相關國家和國際社會緊密合作，推動外交斡旋。

在安全層面，日本特別關注經由荷莫茲海峽的航運風險。高市早苗表示，「最重要的是包括日本在內的所有船舶航行安全」，計畫與同樣有船隻滯留當地的各國合作，加強對伊朗的溝通與施壓。

能源問題同樣成為國會攻防焦點。高市早苗說明，日本目前已透過釋出石油儲備，以及繞過荷莫茲海峽的替代採購路線，確保國內所需原油量，「正穩定推進能源替代調度」。她透露，近期已有不經該海峽的油輪抵達日本，顯示供應鏈正在調整中。

至於電力供應，高市早苗指出日本對經由荷莫茲海峽燃料的依賴相對較低，因此短期內不至於影響供電穩定。不過，若中東緊張情勢長期化，政府不排除呼籲民眾節能，「將在掌握物資供需與價格的基礎上，靈活應對」。

油價與民生衝擊方面，高市早苗也強調，政府將動用各種政策工具，避免汽油等價格飆漲影響國民生活，包括運用預算預備金等手段，但前提是2026年度預算案必須儘速通過。