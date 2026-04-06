世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

▲世界動物衛生組織核可，台灣恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區。（圖／路透）



生活中心／台北報導

農業部表示，台灣今（6日）正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，台灣種豬及生鮮豬肉將重返國際舞臺。農業部指出，產官學界通力合作下，成功將疫情圍堵於單一案例場，並於1個月內達成清零目標，隨後依 WOAH 規範，重獲非疫地位，讓台灣恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

農業部指出，去年10月21日非洲豬瘟案例發生後，中央災害應變中心立即啟動跨部會應變機制，落實全國豬隻禁運禁宰、禁止廚餘養豬、加強屠宰場與運輸車清潔消毒，以及3階段全國牧場訪視、重點場域採樣及回溯監測調查等措施。透過各項強化防疫作為，有效防堵病毒擴散，嚴格控制疫情於單一牧場，在案例發生1個月內，即完成案例場清消，確認無病毒跡象。

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為維繫非洲豬瘟防疫成果，農業部持續強化監督廚餘使用管理，導入科技防疫建置 AIoT 蒸煮監控系統與廚餘運輸車 GPS 管理機制，並結合養豬場電子圍籬進行整合監控，運用科學數據落實監控機制。此外，更強化野豬監測，跨機關協調廚餘掩埋場管理與圍籬防護作業，全方位防堵疫病傳播路徑。

此外，農業部邀集專家學者與防疫人員籌組團隊，研析監測設計與防疫措施，召開專家會議逐項確認內容符合WOAH規範，今年2月21日提交申請後，1個多月即通過審查。

農業部表示，去年案例發生第一時間，我國即與重要貿易夥伴國協商，確保加熱豬肉產品持續銷往日本、新加坡、紐西蘭及澳洲等市場。在生鮮豬肉及活豬外銷方面，我國將利用 WOAH 刊出重返非疫區之資訊，加速與各貿易夥伴洽談，包括日本、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞及香港等海外市場。我國將持續積極推動恢復市場准入，協助產業界拓展外銷機會，進一步厚植產業外銷根基。

▲台灣重返非洲豬瘟非疫國。（圖／農業部）