臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

▲行政院示警社群平台詐騙猖獗，提醒民眾留意以低價販售電鍋、農產品等貼文，多為誘導私訊與金流詐騙手法。（圖／行政院提供）

圖文／CTWANT

針對近期在Facebook與Threads等社群平台大量出現詐騙貼文與短影音廣告，行政院打擊詐欺指揮中心發出警示，提醒民眾若在交易過程中出現「未完成實名認證」或「金流認證失敗」等字樣，極可能為詐騙手法，應立即停止操作並撥打165反詐騙專線求證。

指揮中心指出，近期詐騙案件大幅增加，根據165統計，3月份網路購物詐騙案件中，高達4,490件發生在Facebook與Threads，占比達87.66%。其中以「農產品直銷」詐騙最多，常見以低價販售蒜頭、雞蛋、藍莓等吸引民眾上當；其次為假借媽祖結緣品名義，標榜「免費只收運費」；另也有以轉讓全新大同電鍋、演唱會門票或明星周邊商品等為誘餌。

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詐騙流程多以私訊開始，誘導民眾轉至Messenger或Line聯繫，再提供「7-Eleven賣貨便」或「全家Fun心取」等交易連結。當民眾操作後，頁面會顯示「未完成實名認證」或「金流認證失敗」，並要求聯繫所謂的客服人員。接著詐騙集團會以各種理由要求轉帳、無摺提款，甚至假冒銀行人員要求寄送提款卡或存摺，造成重大財損。

行政院呼籲，凡遇到要求改用LINE聯繫、出現認證失敗訊息，或需進行轉帳操作的情況，幾乎可判定為詐騙，務必提高警覺。若有疑慮，應立即停止交易並撥打165查證，以免辛苦積蓄落入詐騙集團之手。

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