鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文明將率團訪中，預計10日與中共中央總書記習近平會面。但根據國安局最新報告指出，中共對台同時採取「區隔化」統戰策略，透過舉辦論壇、參訪等交流活動，拉攏我各界人士赴「中」，藉機宣傳對臺政策及「促融促統」，屬於兩手策略。

立法院外交國防委員會排定8日邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。相關書面報告今（6日）送抵立法院，其中談及中共加強對我「壓拉」兩手策略，並細分成「國際打壓」、「對臺統戰交流」、「跨境鎮壓」、「滲透竊密」、「經貿融臺」、「對臺介選」等進行說明。

國安局指出，在國際打壓方面，中共援引《申根邊境法典》等規範，施壓歐洲國家禁止我官員入境，後續更要求立陶宛更改我駐處名稱。今年1月，中共外長王毅赴非洲訪問，策動索馬利亞、衣索比亞、賴索托等親「中」國家，附和扭曲《聯大2758號決議》，形塑「國際一中」。

國安局說，在對臺統戰交流方面，中共延續去年紀念二戰敘事，在今年「兩會」加大推宣設立「臺灣光復紀念日」，意圖渲染「臺灣回歸」，混淆國際視聽，同時採取「區隔化」統戰策略，透過舉辦論壇、參訪等交流活動，拉攏我各界人士赴「中」，藉機宣傳對臺政策及「促融促統」。

國安局表示，在「跨境鎮壓」方面，中共近年為凸顯「打擊臺獨」，推出系列「懲獨」措施，並揚言可域外執法，謀藉「跨境鎮壓」舉措，在臺製造恐慌與對立，形塑對臺「治理」假象，削弱我國主權地位。相關操作手法包括：設立舉報機制，立案懸賞，通緝我國人；利用協力者，散布武統爭訊製造恐慌；以及派員來臺滋擾，進行「落地威脅」。

國安局指出，在滲透竊密方面，中共為刺蒐我國防及政府機敏資訊，以投資、經商或金酬等利益，引誘我退役人員接觸現役軍人；另以網路平臺為媒介，利誘尋求借貸之現、退役軍人，以遂行交付機敏資料換取資金，以及拍攝效忠中共影片、錄音檔或誓約書等任務。我國去年迄今年3月，起訴共諜案人數計58人，其中現、退役軍人計32人，占比約55％。

國安局說，在「經貿融臺」方面，中共依「15．5」規畫，置重拉攏我國 AI、半導體、精密機械等高科技產業赴（留）「中」設廠，並持續透過迂迴管道，對我人才挖角、科技竊密及收購管制貨品，謀取得我先進製程晶片等關鍵核心技術與產品，突破國際科技圍堵。

國安局表示，在對臺介選方面，今年底我國將舉行「9合1」地方公職人員選舉，中共勢必透過複合式手法介選，包括結合 AI 深偽技術傳散爭議訊息、發布假民調、開設地下賭盤，以及利用落地招待、開放團客觀光、農產品採購等手段，加大干擾臺灣民主選舉力度，圖謀影響我選舉結果及政策走向。