國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文明天（7日）啟程赴中國大陸，預計10日與中共中央總書記習近平會面；此一安排搶在習近平與美國總統川普（Donald Trump）擬於5月舉行的「川習會」之前，引起國內外高度關注。對此，我國際事務安全官員提出2個觀察點，解析北京方面的企圖，也拋出3個指標，檢驗北京本次「習鄭會」的真心。

首先，在2個觀察點方面，安全官員表示，北京選在「川習會」前，特別是美國忙於伊朗戰事期間，透過「習鄭會」的安排，企圖創造「台灣多數民意支持北京所定義的一中」、「與北京有共同政治基礎」的氛圍。

安全官員認為，北京企圖影響川普及川普政府對台的態度，在北京各種條件誘拉下，在國防安全、國際地位等面相上，削弱美國對台支持；同時，藉此利用美國正在專注中東情勢，把美國在第一島鏈的影響逐步推出去。

這位官員指出，華爾街日報6日揭露北京正在東海劃設超大範圍的飛航限制區域，時間點罕見從3月底一直延續到川習會前，這印證了上述北京的相關企圖。

第二個觀察點，安全官員表示，在習鄭會之前，國民黨已經長時間杯葛、停審軍購案與總預算案，確保習鄭會的舉行沒有變數，這也證明了先前所被揭露「三張門票」確實存在。

再者，安全官員也提出3個指標，檢驗北京所舉行的「習鄭會」的真心，包括：是否停止對台軍事威脅、是否暫停對台國際空間的打壓，以及是否釋放因實質傳教而遭逮補宗教界人士。

首先，在是否停止對台軍事威脅方面，安全官員表示，中國目前針對第一島鏈，全島鏈從黃海到南海的軍事、灰色地帶威脅為區域帶來越來越高的不安風險，假使習鄭會能夠帶來停止中國對台灣日常的各種軍事威脅，才能展現中國對台灣不同於其他周邊國家的真實善意，反之則證明習鄭會只是對台統戰的另一套劇本。

在「是否暫停對台國際空間打壓」部分，安全官員指出，世界衛生組織、國際民航組織、刑警組織等關於人類健康權益、飛航安全、生活福祉等等國際機構的實質參與，都攸關台灣人的切身福祉，北京當局如果真心關注台灣人民，就沒有理由繼續在國際上阻止、打壓台灣的國際參與。

最後，是否釋放宗教界人士，安全官員表示，多數國人並不知道，事實上北京所說的「宗教交流」事實上是不包括在中國的傳教行為，因此歷來包括部分基督教團體、一貫道等人員前往中國傳道，而遭到中國當局以非法為拘禁至今。

該位官員說，果中國願意凸顯與台灣的宗教交流是來真的，而不是統戰，展現對宗教信仰的真正尊重，那台灣人民對於北京才可能有更多的信任。