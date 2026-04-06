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14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

▲▼ 14代人為南宋丞相守墓800多年 祖訓傳承不絕 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲宋氏家族守護南宋丞相墓800年，96歲老父傳位57歲子，祖訓：宋氏不絕，守墓不止。（圖／翻攝 封面新聞）

記者任以芳／綜合報導

清明時節將至，兩岸各地慎終追遠，在四川仁壽縣玉屏山上，一段延續800多年的守墓故事再度受到關注。南宋抗金名將虞允文的墓前，現年96歲的宋克成與57歲的兒子宋建彬，依然維持每日清晨巡邏清掃的傳統。即便工資微薄與昔日盜墓賊的威脅，宋家歷經14代人從未離開，至今後代子孫看守丞相墓已經有800年歷史。

四川仁壽縣虞丞鄉丞相村4月3日清晨，霧氣未散。這段守墓情緣始於一段君臣相惜的歷史。西元1161年文官出身的虞允文在採石江大敗金國60萬大軍，立下以少勝多的「採石大捷」。虞允文去世後，朝廷感念其功勳，賜予宋氏先祖20畝良田，要求世代守墓。這項跨越800年的任務就此展開，宋家在墓旁修築房舍，世代繁衍。

「宋氏不絕，守墓不止」。因為這句祖訓，從虞允文丞相去世後，宋氏家族恪守承諾，守護丞相墓至今已經800多年。96歲的老翁宋克成拄著拐杖出現在虞允文墓前。兒子宋建彬則在旁清掃落葉。

宋克成是第13代守墓人，6歲時，父親過世，之後母親雙目失明。13歲那年，母親喊他在父親的遺像前跪下，「我們宋家輩輩代代都在守丞相墓。為什麼守？因為『宋氏不絕，守墓不止』的祖訓，老人說的話，你必須遵照！」就這樣，宋克成留在了墓地旁。

▼ 宋家父子（13、14代）繼續守護丞相墓。（圖／翻攝 封面新聞）

▲▼ 14代人為南宋丞相守墓800多年 祖訓傳承不絕 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲▼ 四川宋家一族14代，守護丞相墓800年 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲ 四川宋家一族第14代宋建彬，每天打掃墓園才安心。（圖／翻攝 封面新聞）

過去缺乏監控設備的年代，守墓工作伴隨生命危險。宋克成記得1999年5月的一個夜晚，一群盜墓賊悄悄來到丞相墓準備盜墓。突然，宋克成聽到一陣犬吠聲，立刻叫上兒子宋建彬，父子倆迅速拿上手電筒，扛起火銃，帶上刀，衝出院門，直奔墓地。

宋克成遠遠地就大吼一聲，朝天扣動火銃扳機，盜墓賊紛紛逃竄，其中一名盜墓賊在慌亂逃竄中被宋建彬追上抓住。「事後搜查才知道，這伙盜墓賊共帶有三把刀，三把匕首。如果不是賊人心虛，我們是打不過的。」宋克成說。

2016年，當時在天然氣公司上班的宋建彬，被父親宋克成召回接手第14代的重任。之後，宋建彬每天重複父親的生活，清晨清掃墓園，白天巡查看護，防火、防盜、維護環境。閒暇時做點農活，日子簡單。「每天都要掃一圈、擦一遍，心裡才踏實。」宋建彬回憶，

▲▼ 14代人為南宋丞相守墓800多年 祖訓傳承不絕 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲墓園乾淨整潔 。（圖／翻攝 封面新聞）

即使薪資待遇有落差，也沒有未動搖宋家人的決心。比起在外工作每月約4000元（單位：人民幣，同下）的薪水，守墓的年補助僅4800元，月薪大約1000多元人民幣。

宋建彬表示，這件事「一定要做」，既然輪到他，就必須扛起這份責任，甚至連最遠的地方也只去過眉山市區，連成都都沒踏進去過。

墓園內石碑上的文字依然清晰，儘管部分當時古蹟石羊、石豬像已有殘缺，在宋家守護下依然保存完好。周邊居民與遊客對此深感佩服，不少前來研學的中小學生紛紛向宋家父子致意。宋建彬表示，清明節期間來掃墓的人特別多，看到下一代前來了解歷史，讓他覺得這份苦差事極具價值。

未來誰來接班？57歲的宋建彬頭髮花白，但終於找到宋家第15代守墓人，就是自己的親生女兒。「她還在醫院工作，等我老了做不動的時候，她答應回來接替我，繼續守護虞丞墓。」宋建彬欣慰的說。

根據歷史記載，虞允文（1110年－1174年）是南宋著名政治家與軍事將領，因「採石大捷」成名，成功阻止金軍渡江南下，被視為南宋延續國祚的關鍵人物。虞丞墓位於四川省仁壽縣，目前已被列為重點文物保護單位。宋氏家族的守墓傳統是研究南宋文化與忠義制度的重要民間個案。

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關鍵字：

宋家守墓虞允文南宋歷史忠義傳承四川仁壽

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