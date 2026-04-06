鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

▲民進黨立委林月琴。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文應中共中央總書記習近平的邀請，將於4月7日到12日訪問中國，傳出10日與習近平展開「鄭習會」。國民黨5日透過AI影片表示，真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定，和平是繁榮的唯一根基，更是台灣未來的希望，「有和平才能躺平，和平最大」。民進黨立委林月琴今（6日）指出，鄭若有見到習，或許可請益，中國獨裁如何讓中國青年世代，把「躺平」變成最無力的自嘲。

民進黨立委林月琴表示，國民黨最近把「躺平」當成政治訴求，鄭麗文如果有見到習近平，或許正好可以請益交流，中國的獨裁是怎麼讓中國青年世代，把「躺平」變成最無力的自嘲。

林月琴指出，「躺平」不是輕鬆過日子的浪漫想像。BBC對中國青年「躺平」現象的報導指出，所謂躺平，是一些年輕人面對長工時、高壓競爭、職業倦怠、房價負擔與向上流動困難後，對未來失去效能感。

林月琴強調，不是年輕人不想努力，而是當一個社會讓青年越來越不相信，努力能換來希望，最後只能被迫一項一項放棄愛情、婚姻、生育、購屋，甚至對未來的期待最後選擇從無窮無盡的拚搏中抽離。這不是理想生活，而是失望之後的自嘲。

林月琴認為，一個真正有前途的國家，絕對不是把「躺平」包裝成口號。她也再次呼籲鄭麗文，既然要去見習近平，不妨順便問問他，一個政權，究竟做了什麼，才會讓青年從努力奮鬥，走到只剩「躺平」這種自嘲？

林月琴強調，台灣要的，不是讓青年躺平的政治。台灣要的和平政治，是讓青年以人權為基礎，有言論自由，說得出意見，能獨立自主參與國家的未來，不必活在外在威脅的恐懼裡。

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

民進黨立委林楚茵則在社群平台表示，鄭習會挑在「國防特別條例」尚在立法院審查，她必須點破時間點異常敏感，國民黨要領什麼「旨」回台？中國最擅長的，就是製造錯誤訊號、混淆國際視聽，一步一步壓縮台灣的外交空間等穿小鞋動作。

林楚茵指出，如果中國趁機對外操作，讓國際社會誤以為台灣的國防、軍購以及對外關係，都可以透過中國處理，將對台灣極為不利。

林楚茵也提到，之前質詢時，外交部長林佳龍表示，習近平可能藉機宣稱，北京可與「台灣部分政黨」直通決定台灣安全與軍事議題，進而干擾台美正常軍購與軍售，外交部將密切關注情勢，並持續與美方溝通，避免產生任何不利台灣的錯誤訊號。

林楚茵呼籲，外交部務必向國際社會加強釋疑，要讓全世界知道「台灣絕不可能由北京代言」。