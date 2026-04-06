4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝





▲雙子、處女、射手、雙魚座在4/8這天將迎來「暴雨」運勢。（示意圖／本報資料照）

辰宇力☆2026.4.5～2026.4.12星象預測與12星座運勢

沈重的白羊星群帶來一種「對外強硬」的氛圍，各國或領導層容易做出快速、甚至帶有象徵性的決策，宣示主權、軍事動作等，但也有容易帶有誤判或過度理想化的狀況。假消息、情緒性言論、媒體放大效應都會變多，很容易出現事件被過度渲染、群體情緒快速被帶動的狀況，決策者也可能受到錯誤資訊影響。投資市場、資產價格出現不合理波動，需謹慎操作。

展望未來7日，白羊謀定而後動，金牛變動中找穩定，雙子溝通需重複確認，巨蟹穩住自我優勢，獅子暫停高風險行動，處女把關係說清楚，天秤要守住人際界線，天蠍情感要務實，射手先安內再對外，摩羯溝通避免誤解，水瓶資源重新配，雙魚慢一步再決定。

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【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。

・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

進入白羊的主場，但卻也不是輕鬆的主場。太陽合土星與海王在白羊，帶來了責任，但也有很多迷惘的面相。會有強烈想改變某個現況的動力，但現實條件未必完全清楚，甚至有人事糾葛、資訊不透明的情況。水星與火星在12宮，帶來內耗、失眠or反覆思考過去。這週的關鍵不是速度，而是辨識什麼是實際可行方案。

本週開運色：褐、墨綠

4/5（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/6（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/7（TUE）：晴 Sunny

4/8（WED）：晴 Sunny

4/9（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/10（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/11（SAT）：晴 Sunny

4/12（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

金星與天王星同在金牛，穩定之中帶著變化的動力。維持熟悉節奏的同時，外在環境或他人的刺激也帶來變化。可能帶來價值升級，例如收入模式或關係定位的調整。朋友、社群、團隊影響很大，但也容易出現理想化或失望落差。保留彈性，避開情緒性反應。

本週開運色：天藍、紫

4/5（SUN）：陰 Cloudy

4/6（MON）：陰 Cloudy

4/7（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/8（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/9（THU）：晴 Sunny

4/10（FRI）：晴 Sunny

4/11（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/12（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

水星影響事業宮位，決策容易受到情緒或他人影響。可能會遇到方向不明的任務，或逃避責任的上級指示。一邊混亂一邊忙碌。財務短期波動較大。建議延後確認重要決策，以免誤判。

本週開運色：暗紅、褐紅

4/5（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/6（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/7（TUE）：陰 Cloudy

4/8（WED）：暴雨 Rainy

4/9（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/10（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/11（SAT）：晴 Sunny

4/12（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

木星在本命宮持續加分，即使外界混亂，仍有機會正向穩定推進，堅守個人目標。白羊能量聚集在事業宮，責任加重，甚至需要站上前線承擔。只是在信念與方向上難免偶爾動搖。不要被短期情緒干擾，相信長期趨勢。

本週開運色：綠、黃

4/5（SUN）：晴 Sunny

4/6（MON）：晴 Sunny

4/7（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/8（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/9（THU）：陰 Cloudy

4/10（FRI）：陰 Cloudy

4/11（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/12（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

獅子座 Leo（7/23～8/22）

白羊能量帶來強烈行動慾望，也有貴人助力，但落在八宮的雙魚也讓風險變得敏感。財務、投資或合作資源容易出現不確定性。避免高風險決策，尤其金錢與合作。內在會有一波價值觀重整。

本週開運色：銀白、藍紫

4/5（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/6（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/7（TUE）：晴 Sunny

4/8（WED）：晴 Sunny

4/9（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/10（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/11（SAT）：陰 Cloudy

4/12（SUN）：陰 Cloudy

處女座 Virgo（8/23～9/22）

近期金錢、責任分配等議題會被放大，加上水星、火星落在雙魚，容易在人際互動中過度解讀或誤會他人，增加摩擦與衝突。把話說清楚，不要預設立場。容易出現情緒化對話，但也是調整關係的契機。

本週開運色：暖黃、橙紅

4/5（SUN）：晴 Sunny

4/6（MON）：晴 Sunny

4/7（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/8（WED）：暴雨 Rainy

4/9（THU）：晴 Sunny

4/10（FRI）：晴 Sunny

4/11（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/12（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）

群星在白羊座直接對沖，容易感受到伴侶、合作夥伴或對手變得強勢，甚至逼你做出回應。關係中會看清誰真正站在你這邊。水星、火星在工作宮，帶來疲憊，也容易分心。需注意睡眠與免疫力。

本週開運色：黃、藍

4/5（SUN）：晴 Sunny

4/6（MON）：晴 Sunny

4/7（TUE）：晴 Sunny

4/8（WED）：晴 Sunny

4/9（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/10（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/11（SAT）：晴 Sunny

4/12（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

進入一種「內心很滿，但現實很忙」的狀態。情緒、靈感、愛都很多，但白羊能量讓你不得不面對現實工作與責任。不要壓抑情感，但也要安排好時間分配。創作、戀情有機會發展，但需要務實。避免過度理想化對方。

本週開運色：銀白、藍紫

4/5（SUN）：陰 Cloudy

4/6（MON）：陰 Cloudy

4/7（TUE）：晴 Sunny

4/8（WED）：晴 Sunny

4/9（THU）：晴 Sunny

4/10（FRI）：晴 Sunny

4/11（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/12（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

這週重點偏向內在與家庭，容易回想過去或關注家庭議題。強旺的白羊能量讓你想追求快樂與表現自己，反而形成「想放鬆vs.必須處理情緒」的矛盾。建議先處理內在，再追求外在。容易有舊情緒浮現。

本週開運色：粉玫瑰、藍

4/5（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/6（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/7（TUE）：陰 Cloudy

4/8（WED）：暴雨 Rainy

4/9（THU）：晴 Sunny

4/10（FRI）：晴 Sunny

4/11（SAT）：晴 Sunny

4/12（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

在溝通上容易遇到模糊或情緒化的交流，訊息傳遞可能失真。白羊能量集中在家庭宮，代表家中責任或壓力上升，可能被迫處理一些現實問題。重要對話務必確認細節，避免誤解。這週不適合倉促做決定。

本週開運色：紅紫、黃

4/5（SUN）：晴 Sunny

4/6（MON）：晴 Sunny

4/7（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/8（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/9（THU）：陰 Cloudy

4/10（FRI）：陰 Cloudy

4/11（SAT）：晴 Sunny

4/12（SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

財務、價值與安全感成為焦點，支出與收入都可能波動，觸發現實層面的壓力。建議重新盤點資源，避免不必要開銷。這週適合建立長期穩定策略，而不是追求短期收益。

本週開運色：綠、黃

4/5（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/6（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/7（TUE）：晴 Sunny

4/8（WED）：晴 Sunny

4/9（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/10（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/11（SAT）：陰 Cloudy

4/12（SUN）：陰 Cloudy

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

水星與火星在本位，敏感、直覺強，但也容易情緒化與衝動。想行動，但方向不一定清晰。財務、現實壓力會提醒你不能只靠感覺。重大決策先緩緩，讓情緒沉澱。這週適合創作、靈感發揮，但不要做不可逆的決定。

本週開運色：藍、藍綠

4/5（SUN）：晴 Sunny

4/6（MON）：晴 Sunny

4/7（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/8（WED）：暴雨 Rainy

4/9（THU）：晴 Sunny

4/10（FRI）：晴 Sunny

4/11（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/12（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy