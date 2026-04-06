極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

苗栗今（4）日遭猛烈雨勢狂轟，短短不到7小時就降下超過300毫米雨量，部分地區時雨量甚至突破100毫米，讓氣象粉專都直呼「蠻嚴重的！這種降雨會造成災情」。粉專也表示，短短不到7小時已降下超過300毫米的極端降雨，「以往比較常出現在梅雨或西南氣流等環境，在春雨鋒面的背景下是不太常見的。」