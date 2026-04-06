極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

▲受極端氣候影響，水稻稻熱病已逐漸呈現區域性常態化趨勢，對農作產量與品質造成不小威脅。（圖／王里鎮公所提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
因應近年極端氣候影響，水稻稻熱病已逐漸呈現區域性常態化趨勢，對農作產量與品質造成威脅。為協助農民有效防治病害、穩定糧食生產，花蓮縣動植物防疫所與玉里鎮公所攜手推動「115年度水稻稻熱病防治用藥補助計畫」，期望提升農友防治意願，並減輕農耕用藥負擔。
玉里鎮公所表示，本次補助對象為本鎮實際種植水稻之農民，每人每年限申請一次，補助標準為每公頃新台五幣600元（由防疫所補助300元、公所補助300元）。透過縣府與地方合作，盼能強化農業防疫體系，降低病害擴散風險。
本補助自即日起受理申請至115年10月31日止，或經費用罄為止。符合資格之農友，須備妥相關申請文件，向玉里鎮公所農業課提出申請。所需文件包括補助申請書、身分證明文件、存摺影本、農藥購買證明，以及土地權利證明文件等。
玉里鎮公所呼籲農友把握申請期限，及早完成防治與申請作業，共同守護水稻生產安全，確保農業永續發展與農民收益。
申請書網址歡迎至玉里鎮公所官網下載
https://www.hlyl.gov.tw/News_Content.aspx?Create=1&n=19806&state=F5D336F102ACBC68&s=205932&ccms_cs=1&sms=20021
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