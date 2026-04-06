疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

一名游姓網友在宜蘭員山鄉第2公墓的墓地旁種植真柏，羅漢松，牛樟等植物，今年回來掃墓時，發現滿地都是被火燒到焦黑的痕跡，30多棵高經濟植物被燒毀，原本圍起來的鐵網也被燒到破洞，疑似民眾燒金紙釀禍，讓她16年苦心毀於一旦，氣憤在臉書發文表示「這該哪個單位負責？」、「這次我定要討公道」。宜蘭縣政府警察局宜蘭分局6日接獲報案，表示目前積極調閱周邊路口監視器影像，以釐清相關責任。

▲宜蘭公墓燒金紙，波及民眾種植的真柏、羅漢松、牛樟。（圖／民眾提供）

游姓網友表示，「這該哪個單位負責？清明掃墓圓山第二公墓，民眾隨意燒金紙波及私人財產，30顆高經濟價值的植物，辛辛苦苦種了16年都付之一炬，不知道已經燒了幾天，回來掃墓才看到。會不會太誇張？？？」並表示植物是「真柏，羅漢松，牛樟」。

有網友質疑，公墓中的私人墓葬只有承租權，在公墓種植的植物，在承租範圍內才算私產，超過範圍則是無主之物，認為對方可能無法求償。

不過游姓網友強調這是位於「私人土地」，表示「有的人墓地作到我們的私人土地我也算了……燒成這樣沒有人要負責嗎？」、「而且也把鐵網圍起來」，憤而表示「這次我定要討公道」。

警方也接獲報案，指稱員山鄉第二公墓旁有民眾所種植之牛樟、真柏、羅漢松等樹木約30株遭焚毀，初估損失約新臺幣15萬元，目前積極調閱周邊路口監視器影像，以釐清相關責任。

警方也呼籲，清明掃墓期間，民眾應特別注意用火安全，務必確認火源完全熄滅後再行離開，避免引發火災；如因疏忽造成災情，將須負擔相關刑事及民事責任。