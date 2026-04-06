寶寶被狼咬！爬入動物園圍欄　「爸媽還在滑手機」

▲賓州美國動物園（ZooAmerica）的狼群。（圖／翻攝IG@zooamerica）



記者吳美依／綜合報導

美國賓州一間動物園驚傳意外，一個17個月大的寶寶獨自爬過圍欄，將小手伸向狼群，立刻被其中一匹狼咬住手指。更離譜的是，他的爸媽都在旁邊滑手機，絲毫沒有察覺孩子已經面臨危險。

寶寶爬圍欄被咬 爸媽還在滑手機

WGAL等美媒報導，這起事件4日發生在赫希樂園（Hersheypark）附設美國動物園（ZooAmerica）。根據園方說法，寶寶被一匹好奇的狼「短暫」咬住手指，所幸周遭民眾立即介入，孩子最終僅受輕傷。

其父母當時坐在25至30英尺（約7.6至9.1公尺）之外的長椅上滑手機，渾然不知孩子已陷入危機，直到周圍傳出騷動聲，2人才驚覺異狀、抬頭察看。

探索本能非傷害 父母面臨起訴

園方發言人解釋，這匹狼對寶寶做出的行為，屬於犬科動物面對陌生物體時的「探索性本能」，即以口部輕觸、試探未知事物，並非出於攻擊意圖，「狼會透過『含咬』方式調查、測試並與陌生物體互動，可能將物體輕輕含入口中，但並無傷害意圖。」

美國動物園目前共飼養3匹狼，分別為雄狼Twister及雌狼姊妹Hazel與Freya。園方強調，棲息地設有多重防護設計，並設置明確標示與隔離設施，確保訪客安全，「訪客必須留在指定區域，並請全程嚴密監護兒童。」

雖然這場意外有驚無險，但寶寶的父母，也就是43歲的凱莉（Carrie Sortor）與61歲的史蒂芬（Stephen Wilson），雙雙因觸犯危害兒童福利罪，面臨一級輕罪起訴。