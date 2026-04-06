高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

▲高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」持續於衛武營國家藝術文化中心熱鬧展開，活動第三日現場湧入大批人潮，親子家庭踴躍出動，整天活動累計湧入超過28萬人次參與，下午場的恐龍演出更有近10萬人同時在場，展現活動強大吸引力與市民高度支持，活動熱度創高峰。

教育局長吳立森表示，延續前兩日民眾熱情，第三日因天候轉佳，原訂演出的DINO-A-LIVE超恐龍體驗順利登場，吸引大量民眾排隊觀賞，整天活動累計湧入超過28萬人次參與，下午場的恐龍演出更有近10萬人同時在場。

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▲▼高雄「恐龍酷樂園」人潮塞爆衛武營。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場各項活動同樣人氣滿滿，無論是化石挖掘體驗、恐龍運動體驗區、主題展演舞台，或是親恐龍拍照打卡區，皆湧現滿滿人潮，超恐龍體驗演出更是場場爆滿，觀眾隨著擬真恐龍震撼登場驚呼連連，現場氣氛熱烈沸騰，大小朋友沉浸在宛如置身史前世界的精彩氛圍中。

▲▼高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！誇張人海照曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

活動現場多元舞台節目與互動活動持續輪番上陣，讓民眾從白天到傍晚都能盡情享受豐富內容，不少家長表示，孩子玩得開心、收穫滿滿，是兒童節連假最難忘的回憶之一。

教育局補充表示，「恐龍酷樂園」透過結合展演、互動與教育元素，打造寓教於樂的兒童節活動，感謝市民朋友熱情參與，也提醒民眾把握最後活動時段，攜家帶眷一同前來感受恐龍魅力，共度歡樂假期。