不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域





▲中國漁船去年聖誕節期間在東海大規模陣列式聚集。（圖／翻攝自X）

記者蘇靖宸／台北報導

國安局今（6日）整理中共透過共機艦、海底斷纜、科研船在台周邊進行水文調查、網軍認知作戰等「複合式威脅」，企圖影響臺海和穩，包括共機今年第1季對臺侵擾逾420架次、今年迄3月底海警船侵擾金門已12次，在對我認知作戰上，今年1月至3月計蒐獲異常帳號1.3萬餘組、爭訊86萬餘則。另外在去年聖誕節期間，中國漁船在東海大規模進行陣列式聚集，國安局說，判由漁政部門發布避風指示，引導漁船海上活動，凸顯中共具動員大批漁船集結能力，未來恐將用於相關海域侵擾行動。

立法院外交國防委員會排定8日邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。相關書面報告今送抵立法院。

根據報告內容，國防局指出，今年第1季，共機對臺侵擾逾420架次，且協同共艦執行10次「聯合戰備警巡」，且本月已執行 1 次），希望藉週期性演訓活動，檢驗對臺作戰能力。另中共常態派遣海警船侵擾我外離島禁、限制水域，2025年侵擾金門禁、限制水域巡航計44次，今年迄3月底已12次，期間刻意關閉「船舶自動識別系統」（AIS），測試我方監控及反應能力。

▲國安局業務報告圖表。（圖／國安局提供，下同）

國安局表示，中共亦組織「影子艦隊」支應戰訓，包括徵用滾裝輪、貨輪等民間船舶，參與福建、廣東沿海軍事投送訓練，並運用民用半潛船支應登陸及後勤補給操演。另外，2025年我國離島海纜計發生4次故障事件，其中3次疑似中共船舶導致；至於中共海調船及科研船，亦頻繁在臺灣周邊進行水文調查、海底測繪等活動，不排除協助共軍從事重要海域戰場偵測及經營。

國安局說，中共漁船不定期抵近臺灣本、外島周邊，並經常關閉/偽冒AIS訊號、混用「海上移動通信業務識別碼」（MMSI）。去年12月及今年1月，大批漁船曾在東海「陣列式聚集」，判由漁政部門發布避風指示，引導漁船海上活動，凸顯中共具動員大批漁船集結能力，未來恐將用於相關海域侵擾行動。

針對中共對我認知作戰，國安局說，國安情報團隊今年1月至3月計蒐獲異常帳號1.3萬餘組、爭訊86萬餘則，顯示中共持續鎖定我重大外交、國防及民生經濟議題，透過官媒、網路水軍、異常帳號及內容農場等管道傳散爭訊，搭配 AI 生成變造手段，企圖加大我內部對立。

國安局也說，另外，我國政府網路服務網（GSN）今年第一季遭侵擾約1億7328萬餘次，不排除中共為介入我年底選舉預做鋪陳，並具擴展情蒐、監控與竊資等意圖。