火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

記者施怡妏／綜合報導

桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會主辦「2026桃園信仰生活節」活動，火舞舞者演出時，因移動過程中不慎滑倒，導致手上火把意外引燃，造成下半身起火燃燒，但現場卻沒有人上前救援。對此，粉專「消防神主牌」直呼，看完影片後很憤怒，「現場的應變完全不是一個合規明火表演應該有的狀況」。

▲火舞團演出時發生意外。（圖／翻攝爆料公社）



粉專「消防神主牌」發文，女舞者起火後一度倒地掙扎，試圖自行滅火，但表演並未立刻中止，現場也不是第一時間就有人衝上前處理，「這種事不應該發生，而且如果現場有做到基本的安全配置，它根本不會演變成這樣。」

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救援時間延誤幾秒 燒燙傷持續加深



燒燙傷的深度可能隨時間快速加重，傷勢從表層一路往下擴大，後續修復難度也會跟著提高，粉專直言「那幾秒鐘沒有人介入，就是那幾秒鐘的組織在繼續受損，修復的難度和時間差距是幾倍。」

談到法規，粉專表示，明火類型的表演本來就屬高風險活動，應有完整的安全防護規劃，包括滅火設備配置、應變機制、人員訓練與現場監控等，「這些規定不是在刁難主辦單位，是用過去的意外換來的教訓。每一條規定背後，都有一個曾經發生過的意外。」

明火表演屬高風險活動 應有完整安全規劃



對於外界將矛頭指向表演者本身，粉專認為，火舞本來就是高風險演出，就算是技術最好的表演者，也不可能百分之百排除意外，真正重要的，從不是要求演出者「不能出錯」，而是現場必須有獨立的、充分的安全配置，讓意外發生的時候能夠在最短時間內被控制。

粉專直言，這場明火表演有沒有依消防法第14條之1向消防機關申報？申報的安全配置是什麼？現場實際配置有沒有符合申報內容？如果沒有申報，這是違法的，不是疏失。粉專表示，「這個女舞者，在那個當下，是一個人在地上翻滾。沒有人衝上去，沒有設備立刻到位，表演還在繼續。我覺得這是系統性的失敗，不是她個人的問題。」

遇到狀況 立即讓著火的人停下來

粉專提到，若剛好在現場看到有人著火，「讓著火的人停下來，立刻，不要讓他繼續跑或翻滾」，跑動和翻滾會讓空氣流動加速燃燒，反而讓火燒得更快，「正確的做法是就停、躺、滾，旁邊的安全防護人員立馬上去滅火。」

粉專強調，這件事不能就這樣過去，主辦單位應對外說明表演的申報狀況、安全配置，如果有違規就應該依法究責，消防機關同樣應主動介入了解，而不是等到民眾投訴才處理，「不是為了懲罰，是為了下一場表演，下一個表演者，不要再一個人在地上翻滾，而周圍所有人都不知道該怎麼辦。」