公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

▲公婆竟嘴巴咬碎食物，再餵給孫子，溝通卻無效。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友抱怨，公婆幫忙帶小孩時，竟把食物先放進嘴裡咬碎，再吐回碗裡餵孫，就連多次溝通都沒用。更扯的是，小姑得知後還反酸「有人幫妳顧孩，別意見那麼多！」事實上，小兒科醫師巫漢盟過去提醒，這類做法恐透過唾液傳染疱疹性齒齦炎、EB病毒、流感、感冒及腸病毒，真的別輕忽。

一名媽媽在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，公婆總是先把食物放入自己嘴巴咬碎，再吐到碗裡來餵給孩子吃，這恐怖又無知的做法讓原PO相當崩潰，甚至溝通也無效。

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未料此事傳到小姑耳裡，還反酸原PO一句「有人幫妳顧孩，別意見那麼多！」再度讓原PO崩潰不已。

底下網友紛紛開罵，「溝通無效，就別讓他們接觸了，就怕會害死自己的小孩，這是基本常識吧，大人免疫力跟小孩不一樣」、「自己顧或是送保母，老人根本講不聽」、「帶著小孩搬走，不然哪天小孩怎麼了，後悔的是妳」、「有食物剪怎麼不用？這樣子很髒耶」、「請老公出面溝通，如果無效，就不要讓婆婆餵小孩吃飯，這樣會把病毒都吃下肚了」。

有過來人分享，「我婆婆曾經這樣做，被我老公大罵+禁止接近小孩，一個月後就學乖了」、「跟我公婆一樣，我講了也沒有用，我就都帶去外面吃飽了才回婆家」。

共食感染！嬤嘴餵1歲娃 發高燒「口內冒水泡」

事實上，小兒科醫師巫漢盟過去曾分享相關案例，一名叫萱萱的1歲兒童正坐在餐桌上等著大人餵食，原本媽媽一口一口餵著粥好好的，但空檔時間阿嬤想餵食，就隨意夾起桌上的雞肉，自己咬過之後再餵給萱萱。

4、5天後，萱萱開始發高燒，口內也起水泡，嘴唇周圍更起紅疹，媽媽趕緊帶她看醫生，一檢查才知道是感染「疱疹性齒齦炎」，起因是阿嬤將口中食物嚼碎餵給萱萱，才使她得病。對此，巫漢盟呼籲，家長不要再親子共食，否則容易傳染5疾病。

1.疱疹性齒齦炎

經共食易引起的疾病以疱疹性齒齦炎為大宗，傳染途徑以直接接觸到有傳染力的唾液或口腔黏液，該病毒潛伏期約7天，症狀包括發高燒、口腔周圍起紅疹、口內起水泡、流口水，嚴重者甚至舌頭和嘴唇周圍會潰爛。

2.EB病毒



EB病毒主要經由唾液和飛沫傳染，感染該病毒時大多沒有明顯症狀，但少數幼童會出現發燒、喉嚨痛、疲倦、食慾不振的情形，嚴重時扁桃腺會出現化膿性腫脹。

3.流行性感冒

流感主要經由飛沫傳染，也會侵入呼吸道系統，包括口腔、鼻腔等，且症狀來得又急又快，包括發燒、頭痛、肌肉痛、流鼻水、咳嗽等，嚴重者可能併發肺炎、腦炎、心肌炎等疾病。

4.一般感冒

引起一般感冒的病毒高達上百種，主要經由飛沫傳染，從口腔、鼻腔等呼吸系統侵入，症狀包括咳嗽、流鼻水、發燒等，嚴重者可能併發支氣管炎、肺炎等疾病。

5.腸病毒

腸病毒是小兒常見疾病，它是一群病毒的統稱，包括小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒等，主要經由腸胃道（例如：糞口、水、食物汙染）、呼吸道（例如：飛沫、咳嗽、噴嚏）傳染，症狀包括口腔內潰瘍、發燒、手掌、腳掌起疹子等。

最後，巫漢盟建議，如果想要避免上述感染情況，平時應勤洗手、定期清潔與消毒、使用獨立餐具、不嚼碎食物餵孩子、不過度親吻孩子，來降低感染機率。