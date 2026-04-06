　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

▲▼ 詐騙,WhatsApp,中文簡訊,AI,FBI,歐美,戀愛詐騙,感情詐騙。（圖／pexels）

▲大陸近期出現新詐騙手法，專門針對蘋果手機用戶iMessage發送偽造「貸款逾期催收律師函」圖片。（圖／pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期出現新詐騙手法，專門針對蘋果手機！北京市刑偵部門今（5日）發布緊急提醒，近期針對iMessage平台的貸款及信用卡代辦被詐騙集團滲透。騙子利用蘋果設備iMessage功能，精準向受害人發送偽造的「貸款逾期催收律師函」圖片，並在文中嵌入惡意二維碼，陸續成功誘導10多名受害人轉帳。

根據「北京刑偵」昨5日官方消息，大陸近期涉及iMessage平台的詐騙手段出現升級，專門鎖定蘋果手機用戶！騙子利用iMessage功能，向目標受害人發送偽造的「貸款逾期催收律師函」圖片。

圖片內容通常充斥虛構的「面臨司法訴訟」、「凍結資產」等威脅信息，藉此製造恐慌感。更具迷惑性的是，騙子會在偽造文件中嵌入二維碼鏈接，謊稱掃碼即可「查詢貸款詳情」或「辦理延期」。

由於部分受害人確實有真實貸款行為，騙子便利用客觀事實製造「信息可信度」，一旦受害人掃碼進入仿冒的還款網站，就會被誘導透過銀行卡轉帳「還款」，最終導致錢財損失。

這是近日最新型詐騙手法，部分受害人自認倒霉，沒有報警。北京全市3日累計接報此類警情12件，涉案金額達26.91萬元人民幣（台幣約121萬），目前還是小額詐騙，為了嚴防詐騙手法持續擴大，北京警方立刻發佈提醒公告。

▲▼ 大陸近期出現新詐騙鎖定果粉用戶，「北京刑偵」微信公眾號發文提醒：涉及iMessage平台的貸款及信用卡代辦提高警惕。 。（圖／翻攝 「北京刑偵」微信公眾號）

▲北京警方揭發涉及iMessage平台的貸款及信用卡代辦，呼籲提高警惕 。（圖／翻攝 「北京刑偵」微信公眾號）

大陸警方針對此類高度擬真的「定向詐騙」，有三點警示：

一、謹慎核實身份。收到「律師函」或「催收通知」，或是任何通知，即使自身真的有參與相關金融投資，第一時間先打給銀行或正規貸款機構的官方客服電話求證，切勿輕信iMessage短訊或郵件內容。

二、謹慎掃碼轉帳。來路不明的二維碼通常存在極高風險，掃碼後進入的網頁多為仿冒釣魚網站，請仔細甄別、嚴禁轉帳

三、及時報警求助，第一時間截圖保留證據，撥打相關電話報警求助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死
不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算
以為比賽結束糗進場　勝騎士直呼：好尷尬
成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」
快訊／春捲中毒增至140人！檢驗出爐　重罰144萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026世足賽掀商機　中國賣家預計銷量增50%

鄭麗文明赴陸　與丈夫「雲南祭祖」照片曝光

嚴懲行業「內鬼」！陸三大部門整治個資黑產鏈

1小時搶救6名心梗患！　上海醫師深夜發文示警：這波很密集

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

2026世足賽掀商機　中國賣家預計銷量增50%

鄭麗文明赴陸　與丈夫「雲南祭祖」照片曝光

嚴懲行業「內鬼」！陸三大部門整治個資黑產鏈

1小時搶救6名心梗患！　上海醫師深夜發文示警：這波很密集

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

垃圾回收只開5小時！住戶「丟不了垃圾」　北市試辦延長時間

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

國1嘉義段紫爆「時速僅18公里」　國道下午3事故影響車流

今永昇太5局好投無緣首勝　小熊牛棚砸鍋遭守護者逆轉

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

42歲王勝偉升一軍連續19年註冊！陳江和突拿球衣索簽名「愛你喔」

2026「痘痘粉刺精華」推薦10款　平價口碑清單＋挑選技巧一次看

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

伊朗戰爭效應！台電宣布短期調度麥寮電廠　全年煤用量不超過去年

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

大陸熱門新聞

陸無差別砍人！多人死亡遺體殘缺不全

陸天才女孩史丹佛輟學創業 公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

老後如何「善終走得快？」　

張雪直言沒補助「一個子兒都沒有」惹議 改口稱：政府搭好舞台就很棒了

中俄外長談中東情勢　將在安理會繼續合作

蓋洛普民調：中國全球領導力認可度超越美國

8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　

清明掃「名人墓」祭品很潮 曹操墓擺頭痛藥...張居正墓前滿是痔瘡膏

領先近4秒！「張雪機車」分析 WSBK 奪冠密碼

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　

中國首善陳光標捐勞斯萊斯給張雪 中國唯一一輛2026新款加長型幻影

央視讚《逐玉》張凌赫親選「雉雞翎造型」竟有寓意

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥 持續一年20分鐘全賣完

紅磚封窗長年深鎖　陸「骨灰房」鄰居怕怕

更多熱門

相關新聞

假冒彭金隆、童政彰行騙　金管會：「三不」原則識破詐騙手法

假冒彭金隆、童政彰行騙　金管會：「三不」原則識破詐騙手法

詐騙手法不斷翻新，把歪腦筋動到金管會主委彭金隆、銀行局長童政彰身上，除了利用假身分加群組，現在還偽造印章、公文行騙。金管會今（26）日澄清，政府機關首長絕對不會透過社群媒體要求民眾匯款、投資，更不會私下推薦任何金融商品，甚或幫忙查金流，識破詐騙關鍵有「三不」，政府機關首長「不報牌、不帶貨」、官網 「不私訊」。

楊忠憲芭樂爆紅　本尊現身曝好吃秘訣　

楊忠憲芭樂爆紅　本尊現身曝好吃秘訣　

凌晨遇「便衣警察」要求調閱監視器！網指2疑點

凌晨遇「便衣警察」要求調閱監視器！網指2疑點

農試所提醒：勿信假帳號賣山竹詐騙

農試所提醒：勿信假帳號賣山竹詐騙

「？磚塊」提燈全發完　網路盜售猖獗

「？磚塊」提燈全發完　網路盜售猖獗

關鍵字：

iMessage詐騙警示貸款詐騙蘋果手機北京警方

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面