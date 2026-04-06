鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

▲大陸近期出現新詐騙手法，專門針對蘋果手機用戶iMessage發送偽造「貸款逾期催收律師函」圖片。（圖／pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期出現新詐騙手法，專門針對蘋果手機！北京市刑偵部門今（5日）發布緊急提醒，近期針對iMessage平台的貸款及信用卡代辦被詐騙集團滲透。騙子利用蘋果設備iMessage功能，精準向受害人發送偽造的「貸款逾期催收律師函」圖片，並在文中嵌入惡意二維碼，陸續成功誘導10多名受害人轉帳。

根據「北京刑偵」昨5日官方消息，大陸近期涉及iMessage平台的詐騙手段出現升級，專門鎖定蘋果手機用戶！騙子利用iMessage功能，向目標受害人發送偽造的「貸款逾期催收律師函」圖片。

圖片內容通常充斥虛構的「面臨司法訴訟」、「凍結資產」等威脅信息，藉此製造恐慌感。更具迷惑性的是，騙子會在偽造文件中嵌入二維碼鏈接，謊稱掃碼即可「查詢貸款詳情」或「辦理延期」。

由於部分受害人確實有真實貸款行為，騙子便利用客觀事實製造「信息可信度」，一旦受害人掃碼進入仿冒的還款網站，就會被誘導透過銀行卡轉帳「還款」，最終導致錢財損失。

這是近日最新型詐騙手法，部分受害人自認倒霉，沒有報警。北京全市3日累計接報此類警情12件，涉案金額達26.91萬元人民幣（台幣約121萬），目前還是小額詐騙，為了嚴防詐騙手法持續擴大，北京警方立刻發佈提醒公告。

▲北京警方揭發涉及iMessage平台的貸款及信用卡代辦，呼籲提高警惕 。（圖／翻攝 「北京刑偵」微信公眾號）

大陸警方針對此類高度擬真的「定向詐騙」，有三點警示：

一、謹慎核實身份。收到「律師函」或「催收通知」，或是任何通知，即使自身真的有參與相關金融投資，第一時間先打給銀行或正規貸款機構的官方客服電話求證，切勿輕信iMessage短訊或郵件內容。

二、謹慎掃碼轉帳。來路不明的二維碼通常存在極高風險，掃碼後進入的網頁多為仿冒釣魚網站，請仔細甄別、嚴禁轉帳

三、及時報警求助，第一時間截圖保留證據，撥打相關電話報警求助。