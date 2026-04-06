郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

▲郭台銘（左）現身台北大安區吃壽喜燒，親切跟店家及小朋友合影。（「祇園.禪院壽喜燒專門店」授權提供）

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘上月重返台灣首富寶座，近日他現身台北大安區的壽喜燒餐廳，75歲的他親切合影，讓一旁的小朋友都害羞了。

戴中華隊球帽現身 75歲郭台銘近照曝光

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郭台銘近日到台北的「祇園.禪院壽喜燒專門店」用餐，店家在社群網站PO出合照，可見郭台銘一頭白髮，氣色看上去相當好，戴著中華隊的CT棒球棒，穿米色短褲、淺色上衣和墨綠色羽絨背心，面帶笑容跟店家及小朋友合影，十分親切。

「祇園.禪院壽喜燒專門店」在社群網站發文，感謝郭台銘品嘗和肯定，透露：「郭董都說好吃，兒子害羞了。」

▲郭台銘戴著中華隊棒球帽，氣色看起來很好。（「祇園.禪院壽喜燒專門店」授權提供）

事實上，根據《富比士》上月公布的2026年全球億萬富豪榜，郭台銘以153億美元（約新台幣4,872億元）身家，重返台灣首富寶座。如今他野生現蹤台北品嚐美食，親切與店家及小朋友互動，絲毫沒有架子。



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