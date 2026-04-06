利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

????Etwa 32 Menschen müssen dringend von 2 Handelsschiffen im Mittelmeer gerettet werden; es ist eine lebensbedrohliche Situation. ???????? ist sich der Situation bewusst: das Frontex-Flugzeug „Eagle 3“ überwacht die Lage jetzt gerade. Gehandelt wird trotzdem nicht!



???? Fabian Melber pic.twitter.com/uFDbpdryCa — Sea-Watch (@seawatchcrew) April 4, 2026

記者王佩翊／編譯

一艘載著超過100名移民的船隻4日試圖穿越地中海前往歐洲時，在利比亞外海翻覆，造成至少70人失蹤，恐已全數罹難。目前僅有32名男子幸運獲救，5日已被送往義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）。

超載百人遇巨浪！小船出港數小時即翻覆

根據《紐約時報》報導，倖存者向國際移民組織與聯合國難民署表示，這艘木製輕型船隻3日晚上至4日凌晨期間從利比亞塔朱拉（Tajoura）港口出發，船上擠滿了約100至120名來自巴基斯坦、孟加拉與埃及的移民。然而啟航後海象極其惡劣，強風引發的巨浪導致船隻在數小時後開始進水，最終在利比亞領海內傾覆，大批乘客瞬間落海。

救難機目擊慘況：15人死命緊抓船身求生

德國救援組織「海上觀察」（Sea-Watch）的偵察機4日首度發現這艘遇難船隻。該組織指出，飛機抵達現場時，看見一艘翻覆的木船，約有15人正死命地抓著船體求生，周圍海面上則漂浮著多具遺體與求救的民眾。

義大利與賴比瑞亞籍的商船隨後展開救援，並將32名倖存者移交給義大利海岸巡防隊的船隻。倖存者5日已經順利抵達蘭佩杜薩島，但同時也載回2具不幸罹難的遺體。

3萬人命喪地中海 人權團體批政策害命

聯合國難民署發言人溫加羅表示，這些移民試圖乘坐一艘「非常不適合橫渡地中海」的小型船隻渡海。根據倖存者證詞，目前至少還有70名乘客失蹤。

根據統計，自2014年以來，已有超過3萬3450名移民在地中海喪生或失蹤，光是今年地中海中部航線就已有至少725人失聯。這些移民大多是試圖從北非國家前往歐洲國家時罹難。

移民救援組織「Mediterranea Saving Humans」對此在社群媒體發文痛斥，這起船難並非「意外」，而是歐洲各國政府拒絕開放「合法安全入境途徑」後的結果。