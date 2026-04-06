惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

▲白車副駕乘客疑不滿特斯拉停放位置影響進出，徒手搥壞後照鏡。（圖／截取自社會事新聞影音）



記者白珈陽／台中報導

台中市李姓男子日前把特斯拉停放在北區五權路上一處停車場，取車時發現愛車的後照鏡被折斷，查看哨兵模式監控影像後，發現疑因車子停放位置影響到白色車輛進出，白車副駕座男子氣得朝特斯拉潑灑檳榔渣，並用手搥壞後照鏡，期間還一度單手比「YA」，警方目前已鎖定犯嫌，將依毀損罪嫌偵辦。

根據網路流傳的監視器影像顯示，李男疑停到已塗銷車格，阻礙到白色轎車進出，駕駛在另1名男子的指揮下，好不容易從別的停車格挪出，但同車另名男子疑似非常不滿李男車輛，先是朝特斯拉潑灑檳榔渣，接著從副駕駛座把手伸出窗外，向指揮男子比「YA」，對方也豎起大拇指回應。

隨後白車駛向特斯拉旁，副駕男對著後照鏡猛搥了好幾下，造成後照鏡損壞，這才離開停車場。

▲▼白車乘客潑灑檳榔渣後對指揮男子比「YA」，男子豎起大拇指回應。（圖／截取自社會事新聞影音）



特斯拉車主李男於網路社群指出，他停車的時間在半夜，當時燈光昏暗，不容易判定車格，但都不構成惡意毀損的理由。

警方指出，2日上午11時許接獲李姓男子（38歲）報案，稱他將特斯拉停放在台中市北區五權路上一處私人停車場，取車時發現遭人毀損；員警到場處理，經檢視哨兵模式監控影像，發現是當天清晨6時許，疑因李男車輛停放位置影響其車輛進出，白車乘客竟朝李男車輛潑灑檳榔渣（汁），並徒手毀損車輛左側後照鏡。

目前警方已鎖定特定犯嫌，將通知犯嫌到案說明，全案依毀損罪嫌移請台中地檢署偵辦。

▲特斯拉後照鏡毀損。（圖／民眾提供）