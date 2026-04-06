　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲白車副駕乘客疑不滿特斯拉停放位置影響進出，徒手搥壞後照鏡。（圖／截取自社會事新聞影音）

記者白珈陽／台中報導

台中市李姓男子日前把特斯拉停放在北區五權路上一處停車場，取車時發現愛車的後照鏡被折斷，查看哨兵模式監控影像後，發現疑因車子停放位置影響到白色車輛進出，白車副駕座男子氣得朝特斯拉潑灑檳榔渣，並用手搥壞後照鏡，期間還一度單手比「YA」，警方目前已鎖定犯嫌，將依毀損罪嫌偵辦。

根據網路流傳的監視器影像顯示，李男疑停到已塗銷車格，阻礙到白色轎車進出，駕駛在另1名男子的指揮下，好不容易從別的停車格挪出，但同車另名男子疑似非常不滿李男車輛，先是朝特斯拉潑灑檳榔渣，接著從副駕駛座把手伸出窗外，向指揮男子比「YA」，對方也豎起大拇指回應。

隨後白車駛向特斯拉旁，副駕男對著後照鏡猛搥了好幾下，造成後照鏡損壞，這才離開停車場。

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲▼白車乘客潑灑檳榔渣後對指揮男子比「YA」，男子豎起大拇指回應。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

特斯拉車主李男於網路社群指出，他停車的時間在半夜，當時燈光昏暗，不容易判定車格，但都不構成惡意毀損的理由。

警方指出，2日上午11時許接獲李姓男子（38歲）報案，稱他將特斯拉停放在台中市北區五權路上一處私人停車場，取車時發現遭人毀損；員警到場處理，經檢視哨兵模式監控影像，發現是當天清晨6時許，疑因李男車輛停放位置影響其車輛進出，白車乘客竟朝李男車輛潑灑檳榔渣（汁），並徒手毀損車輛左側後照鏡。

目前警方已鎖定特定犯嫌，將通知犯嫌到案說明，全案依毀損罪嫌移請台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲特斯拉後照鏡毀損。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死
不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算
以為比賽結束糗進場　勝騎士直呼：好尷尬
成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」
快訊／春捲中毒增至140人！檢驗出爐　重罰144萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

快訊／土城醉男踩空跌進1米深施工中排水溝！警消救出送醫

為了拍花旗木…一排「草帽阿姨」闖鐵軌取景司機狂叭　恐挨罰5萬

快訊／高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北男遭聯結車撞死！身分不明里長發文協尋　駕駛5萬元交保

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

快訊／土城醉男踩空跌進1米深施工中排水溝！警消救出送醫

為了拍花旗木…一排「草帽阿姨」闖鐵軌取景司機狂叭　恐挨罰5萬

快訊／高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北男遭聯結車撞死！身分不明里長發文協尋　駕駛5萬元交保

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

垃圾回收只開5小時！住戶「丟不了垃圾」　北市試辦延長時間

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

國1嘉義段紫爆「時速僅18公里」　國道下午3事故影響車流

今永昇太5局好投無緣首勝　小熊牛棚砸鍋遭守護者逆轉

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

42歲王勝偉升一軍連續19年註冊！陳江和突拿球衣索簽名「愛你喔」

2026「痘痘粉刺精華」推薦10款　平價口碑清單＋挑選技巧一次看

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

伊朗戰爭效應！台電宣布短期調度麥寮電廠　全年煤用量不超過去年

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

即／台中15歲少年停車場內毆打爸媽！

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

高雄春捲案134人送醫　雄檢直奔正義市場查辦

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

更多熱門

相關新聞

台中狼師猥褻4男童　二審獲緩刑5年

台中狼師猥褻4男童　二審獲緩刑5年

台中市陳姓男子在擔任某國小班導期間，涉嫌對班上4名男童在教室、廁所內，以手猥褻男童下體，家長得知後氣炸怒告陳男，檢方以14次犯行將陳起訴。一審認定4個對未滿14歲男子猥褻行為罪，分別判刑1年2月、10月，10月部分得易科；案經上訴，台中高分院審酌陳坦承犯行，並與被害家屬達成和解，給予緩刑5年。

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

台中阿公淋雨迷航16公里　家人靠定位器苦尋4小時

台中阿公淋雨迷航16公里　家人靠定位器苦尋4小時

菲男持刀殺人搶佛牌　求交保限居女友家遭駁回

菲男持刀殺人搶佛牌　求交保限居女友家遭駁回

情陷金錢豹女公關　砸170萬卻「對郎造」

情陷金錢豹女公關　砸170萬卻「對郎造」

關鍵字：

台中特斯拉停車糾紛車輛毀損警方偵辦

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面