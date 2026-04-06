深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

▲桃園市龜山區大坑路三段因深夜大雨，發生邊坡土石滑落、路樹倒塌，占阻車道。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

清明連假深夜強勁大雨，造成桃園市龜山區大坑路三段往林口方向發生邊坡土石滑落、路樹倒塌，占阻車道，員警獲報後立即趕赴現場管制疏導交通措施，現場擺設三角錐、警車開啟警示燈提醒，實施單線雙向輪流開放，目前由區公所工務課在場負責監工，預計約6日下午17時左右通車，後續由養工處於明天上午8時左右前來處理。。

▲▼現場擺設三角錐、警車開啟警示燈提醒，由員警疏導並實施單線雙向輪流開放，預計下午17時搶通。（圖／龜山警分局提供）

轄區龜山分局大坑派出所副所長潘安全表示，深夜大雨於6日造成大坑路邊坡土石滑落，目前市府工程單位正在清除樹木，土石部分尚待大型機具及運輸車協助清理。並實施單線雙向輪流開放，同時透過1999通報權管單位，及利用警廣即時發布路況資訊，提醒用路人改道行駛陳厝坑路，以避開受阻路段及行車安全 。

目前由區公所工務課在場負責監工，預計約下午17時左右通車，後續由養工處於明天上午8時左右前來處理。警方提醒民眾連假最後一天遇上大雨，山區土石含水量高，山區道路易有落石或路面濕滑情形，請務必拉長安全車距並降低車速，隨時留意路況資訊，確保行車安全。