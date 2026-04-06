又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉德美路與復興路口3日晚間發生一起肇事逃逸事故，一對行走於行人穿越線的吳姓母子，突遭右轉自小客車擦撞後，駕駛竟未停車查看即離去，引發民眾譁然。受傷學童送醫後所幸僅為腿部擦挫傷，警方已鎖定車輛積極追查中。

▲內埔鄉德美路與復興路口發生肇事逃逸案。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警方表示，吳姓母子於4月3日19時經內埔鄉德美路與復興路口的行人穿越線上，未料一輛自德修路右轉復興路的自小客車，疑未注意行人動態，當場擦撞行人後未停車處理，逕自駛離現場。

事故造成吳姓學童受傷，經緊急送醫檢查與治療後，確認為腿部擦挫傷，無生命危險，讓家屬稍感寬心。然而，駕駛未依法停留現場協助處理，已涉及肇事逃逸，引發民眾不滿。警方接獲報案後，立即展開調查，除調閱周邊監視器影像外，也已鎖定涉案車輛，正通知車主到案說明，以進一步釐清事故經過與責任歸屬。

警方強調，駕駛人行經路口應減速慢行，並確實禮讓行人，尤其在行人穿越道上，更須提高警覺，以避免憾事發生。而本案除將依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項，針對未禮讓行人之違規行為舉發外，亦將依同條例第62條第3項，針對肇事逃逸部分加重處罰。同時，駕駛人行為已涉及刑法肇事致人死傷逃逸罪，最重可處五年以下有期徒刑。

呼籲民眾切勿心存僥倖。呼籲，若有目擊民眾或掌握相關行車紀錄影像，請主動提供警方協助調查，共同維護道路交通安全，避免類似事件再次發生。