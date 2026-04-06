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台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星

▲▼台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星。（圖／浪凡基金會提供）

▲浪凡慈善基金會董事長馬詠睿(中)親自頒發「明日之星」，鼓勵偏鄉選手持續追夢。(圖／浪凡基金會提供，下同)

生活中心／綜合報導

清明連假期間，台東體中棒球場紅土飛揚，「2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽」熱血登場，為期6天賽事集結全台18所高中、約450名青棒好手同場競技，最終由穀保家商奪下冠軍，展現台灣基層棒球的深厚實力。

在激烈賽事背後，一股關注偏鄉的力量同步進場。浪凡慈善基金會董事長馬詠睿親自率隊到場觀察，攜手團隊啟動「明日之星」培育計畫，從第一線了解東部基層棒球環境，盼為資源相對不足的孩子打造更穩定的成長支持。

▲▼台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星。（圖／浪凡基金會提供）

▲2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽由穀保家商奪下冠軍，浪凡慈善基金會董事長馬詠睿親自頒獎，也見證台灣青棒競技水準持續提升。

看見不被看見的天賦　為孩子鋪一條更長遠的路

本屆賽事中，多位選手表現亮眼，其中花蓮體中隊長黃畯邵展現投打跑守兼備的全能實力，不僅在投手丘上以103球撐完6.2局展現耐力，打擊端更繳出單場三安打成績，成為備受關注的新星之一。

親自在場邊觀戰的馬詠睿對其表現印象深刻，他表示：「像黃畯邵這樣兼具技術與心理素質的選手，正是台灣棒球未來的希望。台灣棒球的未來，就在這些孩子堅毅的眼神裡。」

台東體中選手楊益，歷經家庭重大變故，仍選擇留在球場上，用每一次揮棒延續與家人的約定；隊友壯金銘則以靈活守備與優異球速，突破身材限制，展現高度潛力；來自羅東高工的投手郭靖源，不僅球場表現穩定，平時更協助家中務農，用行動詮釋責任與自律。

這些故事，讓棒球不只是競技，更成為孩子們面對人生的力量來源。

從資助走向陪伴　打造「不讓資源流失」的支持模式

為讓資源發揮最大效益，浪凡基金會採取「去現金化」的定向資助模式，將支持轉化為營養補給、科學訓練與專業裝備，確保每一分資源都直接落在孩子身上。

馬詠睿指出：「公益不只是一次性的補助，而是長期的陪伴與培養。我們希望建立一套能真正幫助孩子成長的支持系統。」

▲▼台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星。（圖／浪凡基金會提供）

▲象徵榮耀的獎盃不僅是勝負的見證，更代表一段從東部出發的夢想旅程。浪凡基金會透過賽事與培育計畫，讓每一份努力都被看見，讓每一位孩子都有機會走向更大的舞台。

串連宜花東　讓偏鄉成為人才起點

基金會表示，未來將以花蓮為核心，進一步串聯台東與宜蘭地區的基層棒球資源，建立從訓練、營養到升學與職涯銜接的支持網絡，讓更多孩子有機會被看見、被培養。

「Team Taiwan 的起點，不該只在球場，而是在每一個被看見的孩子身上。」馬詠睿董事長感性表示 。浪凡基金會將持續扮演這群「紅色閃電」最穩固的後盾，基金會未來將以花蓮為戰略核心，深度串連宜花東基層棒球資源，建立完整的支持體系，陪伴這群紅色閃電跨越環境的圍牆，從東部的紅土球場一路昂首走向國際職業殿堂，也讓台灣棒球的未來，多了一份來自土地的厚實力量。

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