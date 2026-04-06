深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

▲京東無人配送車。（圖／翻攝新浪網）



文／中央社

中國的無人車送貨已進入24小時運作，據報導，深圳市4日晚首次讓無人車在夜間出行送貨，預料這種運作模式將會在中國全國推廣。

大公報今天報導，4日深夜10時，深圳坪山網格站內，中國大陸企業京東物流採用的「獨狼」智慧配送車完成裝車並駛出站點，貨箱裏裝滿了米麵糧油等生活消費品，沿着新獲批的兩條跨區夜間線路駛向龍崗區。

報導表示，這是深圳首次向功能型無人車開放夜間路權，兩條線路里程超過50公里，串聯起坪山、龍崗兩地的多個物流節點。

在此之前，京東物流無人車已完成超過百萬公里的道路測試，其搭載的多傳感器融合感知系統在低光照下依然能夠精準識別道路標線、紅綠燈和障礙物。

據報導，過去深圳的無人配送車僅在白天運行，夜間往往處於閒置狀態，這次深圳開放夜間路權，代表當地自動駕駛商業化從「日間末端配送」向「24小時全天候跨區協同」邁出了關鍵一步。

報導表示，深夜道路空曠，避開了白天限行、塞車等不確定因素，運輸效率更高、時效更有保障；也因人車稀少、路況簡單，行車安全性同步提升。

此外，車輛實現24小時營運後，單均配送成本明顯下降；據測算，夜間運營可提升30%以上的運力效率，同時人力也得以釋放，配送員從重複性夜間駕駛中解放出來，轉向攬收、服務等更高價值崗位。

報導表示，這次深圳率先對無人車送貨開放夜間路權的經驗，將會向中國全國推廣。