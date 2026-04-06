花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

▲花蓮縣府派員現場稽查及宣導作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動花蓮漁港友善釣魚區試辦措施，日前辦理現場稽查及宣導作業，稽查當日，多數釣客均依公告規定於友善釣魚區範圍內從事垂釣活動，現場秩序良好；但透過科技執法仍發現部分釣客於非開放區域垂釣，縣府目前已針對10件違規案件進入行政處分程序。

花蓮縣政府表示，為兼顧民眾親海休閒需求與漁港作業安全，友善釣魚區係依《漁港法》第18條規定辦理試辦，並結合不定期稽查、現場宣導及科技執法等方式，持續強化管理機制。此次稽查結果顯示，多數釣友都能遵守相關規範，配合於指定區域內活動，顯見制度與宣導已逐步發揮效果。

▲▼稽查當日，友善釣魚區多數釣客均依公告規定於友善釣魚區範圍內從事垂釣活動，現場秩序良好。

農業處長陳淑雯表示，友善釣魚區的設置，是在不影響漁港作業、安全及環境秩序的前提下，提供民眾一個合法且安心的垂釣空間。縣府將持續透過跨單位聯合稽查及科技設備蒐證，加強管理，避免越界垂釣、違規停車、亂丟垃圾及影響漁業作業等情形發生。

縣府提醒，花蓮漁港仍以漁船進出及漁業作業為優先，因開放區位於港嘴，釣客應特別留意海象變化與自身安全，船隻進出時務必配合收線，避免影響航行安全與作業秩序。釣魚結束後，也請將垃圾與廢棄物自行帶離，共同維護港區整潔。

農業處強調，未來將持續辦理稽查與宣導，並依試辦情形滾動檢討相關管理措施，期盼在民眾共同配合下，逐步建立安全、有序且兼顧漁業需求的友善釣魚環境。