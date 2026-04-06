4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

▲行政院6日中午舉行「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」。（圖／經濟部簡報，下同）



記者陶本和／台北報導

行政院6日中午舉行「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」。經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，電價審議委員會已決定4月至9月電價不調整、汽柴油本週不調整、桶裝瓦斯4月不調整、民生用電天然氣4月不調整。

鄒宇新表示，在供氣供電部分，有盤點4月到6月供氣船隻，有31%運輸船受到中東戰事影響，但也確保安全供應維持在11天以上；過程中，調度4、5月份已經找到來源，6月也幾乎完成，「所以4到6月份有把握，94％採購現貨方式，其中來源國家是美國跟澳洲，佔比約51％」。

鄒宇新指出，原油調度部分，目前過去許多從中東進口，改變運輸方向從紅海出口，或是增購澳洲及其他地區現貨方式54％補足缺口，基本上安全存量都在140天以上。

接著在產業部分，鄒宇新指出，三個關鍵是乙烯、聚乙烯跟塑膠袋。首先「乙烯」部分，可以看到中油4月1日增加產能後，4月份可以增加1.9萬噸，5月擴充到3萬噸，上游乙烯可以穩定供應。

鄒宇新說，聚乙烯部分，過去2.2萬噸是穩定供應國內內需，未來會有額外供應，可以達到2.75萬噸的量，可以穩定供應下游塑膠業的需求。最後，在塑膠袋部分，過去平均供應8000噸以外，這次提出5000噸方案，不管從額外增產乙烯跟聚乙烯到塑膠袋，會增加5000噸塑膠袋產量。

在價格比較方面，3月跟2月的比較，鄒宇新指出，乙烯國際平均漲60%，國內平均漲40%；聚乙烯國內平均漲30％左右；塑膠袋3月份時候，廠商手上還有庫存不會漲價，如果用新買的材料，廠商價格大概會漲30%；不過他強調，這是過去的漲幅，「不是未來漲價幅度」。