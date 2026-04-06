基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

▲深夜忘鑰匙困街頭，基隆警暖心陪伴助老婦回家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名80多歲丁姓老婦人深夜外出購物後，因忘記攜帶鑰匙無法返家，在騎樓下焦急徘徊。熱心民眾發現後報警求助，警方到場關懷並協助聯繫家屬，在員警全程陪伴與安撫下，老婦人情緒逐漸穩定，最終順利返家休息，化解一場驚魂。

基隆警第三分局百福派出所日前接獲民眾報案，指稱有一名老婦人在騎樓下來回徘徊，神情焦急且顯得無助，擔心發生意外，遂請警方到場協助，員警獲報後立即趕赴現場。

經了解，該名丁姓老婦人年逾80歲，當晚因肚子餓獨自外出購買食物，未料返家時才發現忘記攜帶鑰匙，無法進入屋內，只能在外徘徊求助。員警隨即耐心安撫其情緒，並進一步協助聯繫家屬前來處理。

在等待家屬到場期間，員警全程陪伴在側，細心關懷老婦人身體狀況，並不時以溫和語氣安慰，讓原本焦慮不安的情緒逐漸平穩。隨後家屬趕抵現場，順利開門讓老婦人返家休息，化解一場虛驚。臨別前，老婦人緊握員警雙手頻頻道謝，對警方在深夜中伸出援手表達由衷感激，場面溫馨感人。

警方表示，家中如有年長者，建議可準備備用鑰匙，或建立即時聯繫方式，以防類似突發狀況發生，提升安全保障，讓家人更安心。