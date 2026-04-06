太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

▲太原一間餐館將未售完的熱食以「1元價」半賣半送給基層勞動者。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

山西太原一間餐館每天晚間收攤後，固定以1元（人民幣，下同）的價格販售當日未售完熱食給外送員等基層勞動者，這項善舉已持續一年多，累計售出近3萬份，且每晚開賣後不到20分鐘便銷售一空，獲得不少民眾讚賞。

《央視新聞》報導，每晚10時後，山西太原一間「盒飽飽」盒飯店閉餐後，門前就排起長隊。這家店將當日未售完的飯菜，以每份1元的價格提供給外賣騎手、代駕司機、計程車司機及環衛工人等群體，長期下來已成為不少人晚間固定的用餐選擇。

據悉，店家提供的是當日開店未賣完的熱食，最初曾嘗試免費提供，但外送員多半不願白拿，因此改為象徵性收費1元。該店家會在每天晚間9時許多準備一批餐點，並在10點關閉線上訂單後，將剩餘餐食打包販售。

餐廳負責人透露，此舉一方面可避免食物浪費，也能讓顧客放心店內不會使用隔夜食材，同時兼顧幫助有需要的人，「收1塊錢，大家比較容易接受，如果自帶餐具，也可以免費領取。」

該店從2024年下半年至今已累計賣出近3萬份便當。1元的定價僅能覆蓋餐盒成本，但卻讓辛苦的基層勞動者在深夜仍能吃上一份熱食，店家也持續堅持這項做法。

這間店的善舉在外送員間早已傳開。一名在當地跑外送約四、五年的武姓騎手提到，幾乎每天晚上都有人排隊購買，「多的時候大概有50人，少的也有二三十人」，而且通常不到20分鐘就全部賣完。