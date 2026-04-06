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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

向坪林茶農拋牛肉　李四川：當選後研究鬆綁水源特定區法規

▲李四川6日走訪坪林。（圖／李四川競辦提供）

▲李四川6日走訪坪林。（圖／李四川競辦提供）

記者蘇靖宸／新北報導

新北坪林茶業歷史悠久，但全區地處翡翠水庫水源保護區，土地利用受到相當大的限制。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（6日）說，他當選後會研究如何為水源特定區的法規進行鬆綁，替坪林鄉親爭取最大權益，讓茶產業有更好的發展空間。

李四川競辦6日發新聞稿表示，李四川今前往坪林區，接連走訪青農據點「有種茶」、坪林區農會及天奉茶莊，與在地青年農民、農會幹部及傳統茶農深度座談。李四川抵達青農據點「有種茶」，特別關心水源保護區的生態議題，並表示，「不管是新北市還是台北市，我們能有這麼乾淨的水喝，都要感謝坪林人的努力與奉獻。」

李四川讚賞青農們堅持以有機、友善環境的方式種植，正是為了維護水源地水質，政府有責任成為他們最強的後盾，他承諾，當選以後，必定會推動跨局處合作，結合雙北資源，擴大茶葉行銷通路，並將坪林優質茶葉列為對外的「市長伴手禮」，讓坪林的好山、好水、好茶，成為新北市最亮眼的國際名片。

在天泰茶莊，李四川看到白鷺鷥飛翔其中，讚嘆坪林生態保育極佳，都是茶農與鄉親努力的成果。針對鄉親吐露水源特定區受限的困境，具備工程專業的李四川強調，「這部分我非常了解，這也是我的專長！」當選後會研究如何為水源特定區的法規進行鬆綁，替坪林鄉親爭取最大權益，讓茶產業有更好的發展空間。

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