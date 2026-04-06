跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

▲苗栗山友爬東卯山失聯47天，跌落東稜步道80米深身亡。（圖／記者李陳信得拍攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名黃姓男子攀登台中東卯山失聯，經蔡姓山友主動聯繫山搜高手「跑山獸」（Petr Novotny）協尋後，終於在失聯第47天找到遺體，未料竟遭一名教官批評跑山獸的行為是賞金獵人。對此，蔡姓山友出面還原始末，喊話別再攻擊家屬，同時不捨跑山獸因輿論承受巨大壓力。

蔡姓山友在臉書社團《肉腳登山隊 》表示，她和黃姓男是多年山友，去年傳LINE連續多天未讀未回時，就驚覺情況不對。後來她打電話給黃家，才得知黃男已失蹤快半個月，起初她想幫忙在登山社團公布車牌，請山友留意，但家屬一開始因長輩觀念保守而婉拒，直到幾天後才同意曝光訊息。之後黃男車輛被找到，她也因此大致確定對方前往的山區，便私下聯繫Petr說明整起事件。

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蔡女透露，Petr得知後，先去看了黃男臉書，發現對方是很熱愛山林的人，隔天就主動進山搜索，之後更連續找了好幾天。只是Petr當時手上還有其他案子，因此曾表明，若要持續搜尋，希望家屬能給一點酬勞，金額則看心意，且這筆錢並非給自己使用，而是投入偏遠地區。

蔡女把此事如實轉告家屬，後來黃男弟弟也回覆，表示家人有意願請Petr幫忙，她則坦言自己曾直白說過，「我覺得10萬已經算很少了」，但若家屬有經濟壓力，也可自行衡量。

事實上，政府救難人員與Petr其實都很盡力在找人，但最後確實是Petr先找到黃男遺體，蔡女透露，「我當下也有跟家屬說當初說該給的要給，他們也說好」，未料過了幾個禮拜後，「家屬的態度甚至完全不跟Petr溝通」。

於是蔡女再當起中間橋梁，轉達Petr的想法，希望把費用捐給狗狗收容所，「最後家屬有沒有做我也不知道，大家都是成年人，該怎麼做心裡都要很清楚，當初說好的條件，如果有困難可以好好溝通，但不應該用這種態度跟方式處理」。

另外，對於外界質疑Petr製作紀念影片不妥，蔡女則認為，那是出於對黃男的敬佩，也是想提醒所有熱愛登山的人，再有經驗也可能失足，進山前一定要告知親友行程。最後她重申，希望某位教官不要再公開抨擊Petr，也希望外界多給支持，讓整件事早點平息，讓黃男能夠安息，「沒有要說誰錯，只是我希望整件事情能圓滿落幕，Petr的付出是事實」。

跑山獸理解家屬傷痛！家屬事後已匯款10萬元



對此，跑山獸5日在YouTube頻道上表示，感謝大家對於這次事件的關心，「關於本次事件，我們補充說明，事發約兩週後，（黃男）家屬匯了10萬元給我們，提出此事僅為避免外界產生誤解，我們也真心理解並同理家屬失去至親的傷痛」。