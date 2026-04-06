花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

▲花蓮持續推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」建置與培訓，去年度整體推動成果榮獲「特優」佳績。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」建置與培訓工作，114年度整體推動成果獲高度肯定，榮獲「特優」佳績，展現花蓮縣在防救災整備、民間自主應變及公私協力推動上的具體成效。

目前花蓮縣已建置及培訓之T-CERT隊伍，包括台鐵花蓮站隊、和平電廠隊、和平港隊，以及114年度新成立的太魯閣大橋隊。各隊平時透過基礎培訓、移地訓練、分區觀摩演練、自主演練及考核驗證，持續強化災害初期應變能力，任務涵蓋災情評估、搜索救援、初級滅火、基礎救護、通訊傳遞及後勤支援等，成為災害發生第一時間的重要民間應變力量。

在114年度推動成果中，和平港隊、和平電廠隊及台鐵花蓮站隊均完成考核驗證，成績表現優異；其中，和平電廠分隊更代表花蓮縣參加114年度全國T-CERT競技大賽，榮獲基礎救護項目第2名，充分展現平時訓練成果與團隊應變實力。

花蓮縣政府表示，未來將持續深化T-CERT制度推動，結合政府、企業與地方組織力量，強化自主防災與協作量能，打造更安全、更有韌性的花蓮。

