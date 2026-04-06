台中狼師「撫摸私處」猥褻4男童14次　達成和解獲緩刑5年

▲陳姓班導涉猥褻班上4名男童，台中高分院審酌陳與被害家屬達成和解，給予緩刑5年。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子在擔任某國小班導期間，涉嫌對班上4名男童在教室、廁所內，以手猥褻男童下體，家長得知後氣炸怒告陳男，檢方以14次犯行將陳起訴。一審認定4個對未滿14歲男子猥褻行為罪，分別判刑1年2月、10月，10月部分得易科；案經上訴，台中高分院審酌陳坦承犯行，並與被害家屬達成和解，給予緩刑5年。

檢警調查，陳男是台中某國小教職，並於2023年至2024年間擔任班級導師，2023年9月至10月某日，在教室電腦桌旁，將A童叫去問事情，問到一半以手隔著褲子摸其生殖器；隔了1、2天，趁談論籃球及課業時，又用手摸生殖器；同年12月，在殘障廁所內拉下A童包皮；2024年2月在教室門口，撫摸生殖器。A童在陳的多數行為中，以手撥開陳男的手，陳才停止。

B童部分，陳於2023年9月某日，在教室門口抱起B童搔癢肚子，隨後以手撫摸生殖器；同年10月在教室前門，以左手抓掐生殖器5至10秒。

2022年9月至2023年6月間，多次對C童猥褻，包括在教室黑板前的椅子上，將C童抱起來坐在大腿，反覆隔著褲子撫摸生殖器；相隔不久又在相同地點以同樣方式猥褻；某天午休，在教室電腦桌前詢問為何不睡覺，趁機撫摸生殖器。後續又發生2次類似行為。

至於D童，2022年9月至12月間，他趴在教室桌子午休時，陳男走到D童旁邊、將一隻手搭於肩上，另一隻手撫摸肚子、生殖器；相隔約1週，陳男再次趁著午休時猥褻；某日下午，陳在講台邊隔著褲子摸生殖器約10秒。

台中地院一審認為，陳身為4名男童的班導，明知都是未滿14歲的孩子，身心未臻成熟，卻未逞一己性慾做出猥褻犯行，危害男童的身心健康與人格發展，考量陳在犯後並非自始就坦承全部犯行，但已與部分被害家屬達成和解，依4個對未滿14歲男子為猥褻行為罪，分別判刑6至10月，其中2罪可易科，應執行1年2月、10月，10月部分可易科。

全案上訴後，台中高分院認為一審量刑妥適，維持原判，審酌陳與被害家屬達成和解，附加緩刑5年宣告，須向指定政府機關、公益團體等機構，提供240小時義務勞務，接受法治教育3場，期間付保護管束。仍可上訴。