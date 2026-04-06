前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

▲酷的夢。（圖，下同／翻攝自Instagram／kudream）



記者施怡妏／綜合報導

在台法國YTR「酷的夢」（以下簡稱酷）去年自製節目《中文怪物》爆紅，近日遭前員工爆料，未正常幫忙投保勞健保，酷還說「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」對此，百萬網紅Cheap直呼「這不是大家都知道的事情，只是不好意思說破而已」，並稱讚酷做得很好，跟其他愛台網紅不一樣。

百萬網紅Cheap在臉書發文，酷最近因前員工爆料引來不少批評，前員工還提到，酷曾說不管拍什麼題材，台灣人都會買單，「因為台灣人就是自卑」。不過Cheap對這番話並不意外，其實很多人心知肚明，只是平常不會直接說出口。

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外國人稱讚台灣 容易打中觀眾情緒



Cheap表示，酷本來就是以「謝謝你喜歡台灣」這類路線受到歡迎，而且拍片投入度高、畫面質感佳，和一般只靠表面稱讚台灣吸引流量的外國網紅並不一樣。Cheap指出，早在酷之前，就有外國網紅拍便利商店、吃臭豆腐等題材，但酷把這件事規模化與極致化。

Cheap指出，「他不只自己吃，他找法國高中生、法國軍人、法國農夫吃，從個人走向群體，別人只會傻傻稱讚，人家酷在文化輸出，把芋頭、大同電鍋、辦桌文化空運到法國，不是普通的愛台網紅。」

「為啥台灣人吃這套？」Cheap認為，當一名外型亮眼、會說中文，甚至還是西方白人身份的外國人，在鏡頭前大方稱讚台灣，「台灣好棒」、「台灣第一名」或「台灣便利商店超強」等等話語，很多台灣人就會瞬間被打中。

觀眾不滿的不是內容 而是被說得太直接



Cheap直言，相較於在國際賽事奪牌，或在全球局勢中爭取能見度，這類需要長時間累積的成就，看一支影片、聽外國人開口誇台灣，是更容易獲得滿足感的方式，「這種東西本質上就是很cheap的精神鴉片」。

他認為，「你氣的不是他看穿這件事，你氣的是他把這件事講得太白，白到連你自己都不好繼續假裝而已吧」。