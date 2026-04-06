五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

▲盜墓賊在無人機鎖定下無所遁形。（圖／翻攝大風新聞）

記者魏有德／綜合報導

山東濰坊臨朐縣一名張姓男子為求「一夜致富」，在清明連假前的3月初勾結外地盜墓賊，企圖盜掘村內一處明代將軍墓，警方接獲線報後提前佈控，最終在無人機與地面警力的「空地協同」下聯手行動，將5名盜墓賊當場逮捕，成功阻止古墓遭破壞。

《大風新聞》報導，「只要挖到這座明代將軍墓，這輩子就衣食無憂了！」今（2026）年3月，山東省濰坊市臨朐縣某村村民張某某，盯上了本村山上的一處明代古墓葬，暗中聯絡跨省盜墓團伙，妄圖盜掘古墓牟取暴利。

▲地面警力迅速逮捕盜墓現行犯。（圖／翻攝大風新聞）

40多歲的張姓男子無固定職業，長期經濟拮據，得知村旁山上有明代將軍墓且疑似藏有大量陪葬品後，遂動起歪念，企圖透過盜墓翻身致富。

然而，張姓男子缺乏專業技術與人手，便透過網路聯繫有盜墓經驗的馬男及其團隊，計劃此次的行動。不過，當地警方早已掌握異常情況，有村民舉報外來人員在將軍墓土丘附近徘徊。

經調查，當地警方鎖定張男與馬男等5人身分，決定採取無人機與地面警力聯動撒網，等待盜墓賊「入甕」。3月9日深夜，5人按計畫進入墓區動手，其中一人在高處放風，其餘人分工挖掘與探洞，馬男則帶人進入洞內搜尋陪葬品。

▲盜墓工具。（圖／翻攝大風新聞）

然而，整個盜墓過程全被無人機即時監控，當無人機降低高度並開啟強光干擾時，盜墓賊四散逃跑，地面警力隨即展開收網行動，在無人機定位引導下迅速合圍。

警方在現場查扣一批盜掘工具，古墓未遭進一步破壞。經查，該盜墓組織為跨省流竄的職業盜墓賊，馬男涉及盜掘案件10餘起，平時分散各地，作案時遮擋車牌、佩戴頭套，事後再分散逃離。