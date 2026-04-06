金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

▲金正恩帶著女兒金主愛，一同視察坦克部隊與步兵部隊的實彈射擊及演習，並與士兵一起乘坐坦克車。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的女兒金主愛近日頻繁在軍事場合亮相，3月19日甚至在平壤第60訓練基地「駕駛坦克」，引發外界熱議。對此，南韓國家情報院（國情院）分析，這不僅是向金正恩早期接班歷程致敬，更可能是平壤當局加速為金主愛鋪路、建立女性接班人敘事的前奏。南韓國情院長更證實，已能將金主愛明確視為北韓接班人。

北韓官媒《朝中社》公開畫面顯示，現年約13歲的金主愛與金正恩及軍方高層一同出席聯合攻擊戰術演習，並坐上坦克車親自駕駛，笑容可掬。對此，南韓國情院今（6）日在國會情報委員會非公開會議上指出，金主愛此次亮相「是向金正恩接班時期致敬」，藉此凸顯她的軍事能力與非凡特質，以淡化外界對於女性接班人資格的疑慮。

根據《韓聯社》，南韓國情院朝野幹事朴善源（共同民主黨）、李成權（國民力量）還在報告強調，金主愛近期以國防領域活動為主，不僅參與演習，也多次在軍事場合現身。至於是否能判斷金主愛作為父親金正恩接班人的身分，則獲南韓國情院長李宗奭背書。

▼金正恩指著飛彈試射監控畫面，向女兒金主愛詳細解說。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

南韓情報人員認為，這可能是平壤當局有意「加速建立接班人敘事」的策略準備，為未來白頭血統第四代的領導人鋪路。對此，國際社會與民間對此高度關注，認為平壤當局透過官媒釋出的公開畫面，悄悄塑造金主愛的領導人形象。

南韓《韓聯社》分析，北韓過去在歷史上極少公開接班過程，要出現女性接班人的機率更是罕見。然而，金主愛最近數年頻繁亮相，不僅象徵權力傳承意圖，也可能是北韓向國內外展示「金氏血統」延續性的一種政治操作手法。

在國會質詢時，有議員提問，「能將金主愛視為接班人嗎」；對此，南韓國情院長李宗奭爽快回應，「好像能將金主愛視為北韓未來接班人」。李宗奭更透露，依照南韓情報當局觀察，其實金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨部長金與正並未掌握實權。

李宗奭強調，上述推斷是有相當詳細程度的諜報作為依據。

另外，南韓國情院也就美國與伊朗的中東戰事向國會報告，認為依照美軍接下來幾天對伊朗的空襲結果，月底前該地區戰事可能將暫時緩和。南韓國情院認為，美國目前尚難將軍事成果轉化為政治勝利，而伊朗則是在策略上考量如何應對美方要求放棄核計畫。

初稿：15:11

更新：16:29