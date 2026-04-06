「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

▲一名網友確認「天素地蔬」4字沒諧音哏才發文，沒想到仍被破解。（圖／翻攝Threads／＠incrediville_tw）

圖文／CTWANT

台灣人超愛諧音哏！一名網友分享自身觀察，指出自己在看到各類招牌或標語時，常會不自覺在腦中搜尋相關成語，甚至以英文、台語及日文多重語言反覆念讀，確認是否存在諧音。這次他在超商看到「天素地蔬」4字，確認沒有雙關語才感到安心，沒想到仍被網友破解，還引發一連串接龍，笑翻網友。

該名網友拍下超商賣素食的專區「天素地蔬」的LOGO分享到Threads上，原PO表示「搜尋腦中所有相關成語、嘗試用英文台語日文各唸一次、確認真的沒有諧音後才終於放心。」沒想到仍被網友破解，一名網友回覆「天素空的，地蔬乾的」，其他人腦中也跟著響起歌曲旋律，一個個用諧音哏接龍下去。

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網友的回應對應上范逸臣的歌曲《無樂不作》中歌詞「當天是空的，地是乾的」，有趣的是，後面網友更接著唱下去，「我要為你微波加熱」、「讓你燙到讓你渴」、「讓你確實知道，你是餓了」、「素界末日就儘管來吧」、「我會繼續無肉不作」、「不要浪費每一刻，快熱」、「當肉的天行者」。

▲網友利用諧音直接唱出歌曲。（圖／翻攝Threads／＠incrediville_tw）

一連串的諧音接龍歌曲，讓其他網友笑瘋見狀直呼，「從素食唱到肉食」、「台灣KTV業績下滑一定是因為大家現在都在脆上面唱」、「躲過明槍，沒躲過暗箭」、「整排都是人才」、「我直接忘記原本歌詞是什麼」、「原唱也可能會是原告」、「台灣人真的很煩」。

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