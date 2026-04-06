香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

▲香港將制定首份「五年規劃」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港為了接軌中國大陸「十五五」規劃，將制定首份「五年規劃」，香港政制及內地事務局局長謝小華表示，將遵循「安全是發展的前提，發展是安全的保障」重要原則，在特首主導下編制「五年規劃」，同時將國家安全和長遠穩定發展因素納入。

謝小華是香港新任政制及內地事務局局長，她近日接受《大公文匯》專訪時提到，維護國家安全是每位國民的應盡之責，只有先維護好國家安全，才能維護各個地區、每個家庭，以及每位市民的安全，「國家安全是一項任重道遠的責任，需要每天堅持，久久為功。」

謝小華說，局方在維護制度安全方面要下工夫，早前在完善選舉制度和地區治理的基礎上，舉辦了多場選舉，確保香港的管治權牢牢掌握在「愛國愛港者」手中，「在完善選舉制度和地區治理後，我們可以肯定地說，香港在制度層面能夠實現安全。」

對於香港的首份「五年規劃」，謝小華強調，有一個重要原則，就是安全是發展的前提，發展是安全的保障，在這一前提下保障地區和國家安全，才能讓發展行穩致遠。

謝小華說，「十五五」規劃是國家發展的戰略藍圖，香港會制定具前瞻性、策略性以及長遠性的首份五年規劃，讓香港的發展對接國家發展，也為未來各界提供更多的機遇。

謝小華還說，希望在實現行政立法良性互動，以及與立法會建立夥伴關係的情境下，切實推進香港首份五年規劃的制定，並將國家安全和香港長遠穩定發展等考慮因素納入其中。