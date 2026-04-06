「堆疊之神」逢甲垃圾屋扛不住了！疑暴雨釀圍牆崩落重壓機車

▲台中逢甲垃圾屋疑似因暴雨導致圍牆崩落。（圖／Threads／swan.2598077授權）



記者許權毅／台中報導

台中市逢甲商圈一棟透天厝長期堆放雜物，被附近民眾、學生戲稱為「堆疊之神垃圾屋」，不料近日台中出現暴雨，疑似造成土石鬆動，老舊圍牆再也「扛不住」倒塌，甚至壓毀部分機車與變電箱。

據了解，該棟垃圾屋是已經屋齡超過40年的透天厝，屋主一名年輕男性，但平時不居住於此，早在2015年就有出現堆疊雜物情況。台中市政府環保局多次接獲陳情，要求屋主限期改善，但效果卻仍有限。

▲▼現場有機車與變電箱遭到壓毀。（圖／Threads／swan.2598077授權）



仔細查看垃圾屋外觀，過往各式各樣的雜物如桌椅、木板、浴缸，都非常有技巧的堆在這棟三層樓透天，屋內的物品也以大片帆布覆蓋，甚至還加掛了數條繩索加以固定，防止物品掉落。

時過多年，垃圾屋仍未完全改善，僅是數量有減少趨勢，雜草樹木變多，不過可能也因此緣故，導致側邊圍牆支撐不住連日大雨，遭樹木壓垮圍牆，再重壓變電箱與機車，好險無人傷亡。相關單位已經拉起封鎖線，警方昨晚獲報後，已轉報相關單位，是否有車主要提告毀損，有待了解中。

▲這棟透天厝被網友戲稱「堆疊之神垃圾屋」，圖為2021年外觀。（圖／記者陳筱惠攝）