斥資3400萬！光復鄉災後新建污水下水道系統　今年接管2373戶

▲縣府團隊與各公所分工申請與執行復建計畫，針對關鍵下水道系統與交通等公共設施優先投入資源。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年第二次縣務會議通過，中央核定補助辦理新建光復鄉污水下水道系統案，115年度匡列經費計3,400萬元，預計接管戶數為2,373戶，將由內政部國土管理署下水道工程分署辦理規劃後，交由縣府設計及施工，中央地方攜手推進，重建安全宜居家園。

花蓮縣政府說明，縣長徐榛蔚責成縣府團隊積極與各公所分工申請與執行復建計畫，針對關鍵下水道系統與交通等公共設施優先投入資源。本案「光復鄉污水下水道系統新建工程」經費來自中央《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》300億特別預算，中央日前已核定115-119年度跨年度計畫，總經費10億1,400萬元，其中115年度核定經費為3,400萬元，由內政部國土管理署下水道工程分署執行規劃，後交由縣府執行新建工程。

縣府進一步說明，本計畫施作項目包括污水系統規劃及設計、污水處理廠用地取得、興建污水處理廠、建置主幹管、分支管網及用戶接管等，以改善居家環境衛生，降低河川污染，提升生活品質。

花蓮縣政府表示，感謝立法委員傅崐萁等不分黨派立法委員爭取及決議通過《特別條例》，提供受災居民實質協助。縣府將與中央緊密合作，穩健推動災後復建工作，陪伴鄉親一步一步走向重建與產業復原。加速提升整體防災韌性與基礎建設品質，致力提供鄉親更安全、宜居的生活環境。