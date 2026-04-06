復刻逝者！8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　至今不知愛子車禍亡

▲ 80歲老母親不知兒子車禍去世，跟「AI兒子」聊了1年，至今不知真相 。（圖／翻攝 荔枝新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名80多歲老母親不知兒子車禍去世，跟「AI兒子」聊了1年。事件被報導後，引發大陸無數網友淚崩與熱議。該起事件主因是，家人聯手90後創業團隊，利用AI技術精準復刻「AI兒子」，老母親每日與螢幕中的「兒子」視訊通話，反覆叮囑其保重身體，家屬善意的謊言，維繫老人的生存信念。

《荔枝新聞》報導，一年前，這家人的兒子因車禍驟逝，全家陷入巨大悲痛。唯獨八旬老母身體孱弱、精神脆弱，家人深怕她承受不住打擊導致崩潰，決定隱瞞死訊。

為了圓謊，家屬輾轉聯繫上90後創業者張澤偉的團隊，提供兒子生前的海量影像、語音及方言數據，試圖利用「情感科技服務」復刻出一個能實時互動的虛擬形象。經過半個月的研發，技術團隊精準還原了逝者的相貌、聲線、語氣甚至口頭禪，連說話時的細微小動作都一模一樣。

家人隨後對老人謊稱，「兒子去外地打工，太忙回不來，只能視訊通話。」自此，每日視訊成了老人的生活重心。清晨問「吃沒吃飯」，天冷催「添衣保暖」，老人對著平板電腦嘮叨家常，叮囑兒子別熬夜、注意安全。

螢幕中的「AI兒子」總能溫柔回應，「媽我挺好」、「您保重身體」、「等賺夠錢就回家孝順您」。整整365天，老人常紅著眼眶撫摸螢幕，一遍遍喊著兒子小名。

有了這份虛擬陪伴，老人不再整日哭泣、茶飯不思，漸漸恢復了正常生活。家人則在鏡頭後默默守護這個祕密，既心疼老人的思念，又慶幸技術能緩解痛徹心扉的傷痛。

這起事件曝光後也引發了廣泛的倫理爭議。有網友認為，AI陪伴為脆弱群體提供精神支柱，是科技時代的「數位避難所」；也有網友反對擔憂，過度依賴虛擬陪伴會阻礙心理癒合，萬一真相被揭穿，會造成二次創傷及技術濫用風險。

張澤偉表示，團隊目前定位從「AI產品」轉向「情感服務」，對烈士復原免費，個人用戶收低價續費。他強調技術的核心是服務生者、緩解痛苦，團隊堅守倫理底線，交付後極少回訪以避免干擾。