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火舞表演者跌倒遭火吻　桃園文化局：應詳評演出條件和環境

▲「2026桃園信仰生活節」火舞舞者演出時因滑倒意外，導致下半身遭火吻，幸無大礙。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲「2026桃園信仰生活節」火舞舞者演出時因滑倒意外，導致下半身遭火吻，幸無大礙。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

針對桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會主辦「2026桃園信仰生活節」火舞舞者演出時，因演出移動過程中不慎滑倒，導致手上火把意外引燃造成下半身起火燃燒，所幸第一時間立即就醫處置，經評估並無大礙，目前返家休息。桃園市政府文化局在第一時間表達慰問之意，並希望詳加評估各項演出條件和環境，以確保演出者安全。

桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會4日舉辦「2026桃園信仰生活節－神遊春巡」活動，在大溪廣澤宮、八德藝文廣場熱鬧登場，結合踩街遶境、藝陣展演、親子體驗等多元內容，在一項火舞表演竟然發生一意外事件，當時女表演者在點火時，意外跌摔，導致下半身遭火吻。

女表演者當時用寶特瓶在地上撒出可燃液體，原本要點火製造氣氛，沒想到意外踩到液體滑倒，這時手上的火把又剛好點燃，導致女表演者的下半身就這樣起火燃燒。所幸於第一時間依訓練流程迅速退至後台進降溫處理，並緊急送醫治療中，經醫師評估受傷後處置得宜無需住院，已於當日返家休養並進行傷口照護。

負責演出的「即將成真火舞團」 表示，該團一向高度重視演出安全，此次因天候不穩現場受雨勢影響較為濕滑，造成意外事件。也將作為未來演出重要檢視，並優化相關安全與應變措施，以確保演出人員安全。

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