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社會 社會焦點 保障人權

88歲翁掃墓採藥失聯倒臥路旁　瑞芳警民聯手2小時尋回

▲88歲翁採草藥迷途失聯 瑞芳警民聯手2小時尋回。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲清明掃墓驚魂！88歲翁採草藥失蹤，警民聯手2小時火速找到人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

清明節掃墓人潮眾多，加上地形複雜，新北市貢寮區昨（5日）上午發生一起長者失聯事件！一名88歲的江姓老翁掃墓後前往附近採集草藥，不料短短30分鐘內便失去蹤影，家屬心急如焚，立即報警求助。警方獲報後迅速展開大規模搜尋，最終在2小時內成功尋回老翁，化解一場驚魂。

警方表示，5日上午10時許接獲報案，指江姓老翁在貢寮區田寮洋街第九公墓掃墓時，表示要到周邊採草藥，隨後便失聯。由於公墓地勢起伏、岔路眾多，且鄰近山區與濱海道路，家屬遍尋不著後焦急報警。

貢寮分駐所獲報後，所長賴文東立即率員趕赴現場展開搜尋。員警兵分多路，在公墓及周邊山區反覆巡查，同時調閱沿線路口監視器畫面，研判老翁可能行進的方向；並沿台2線等主要道路擴大搜索，同時通報消防單位、義消及地方協勤人員加入行動。

考量老翁可能沿濱海公路徒步返家，警方持續擴大範圍，不放過任何線索。就在家屬焦急等待之際，中午12時45分許，警方在貢寮區仁和路一帶發現老翁倒臥路旁，且一度被停放車輛遮蔽，情況相當危急。所幸警方即時發現，經確認老翁意識清楚、無明顯外傷，隨即通知家屬到場，並協助護送返回分駐所休息，順利結束這場驚險的搜尋任務。

警方提醒，清明期間公墓及山區環境複雜，長者外出應盡量有親友陪同，並攜帶聯絡方式或定位設備，以降低走失風險。本案在警消及地方力量通力合作下迅速尋回失聯長者，也展現了即時應變與搜救效率。

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