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4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

彰化慈恩寺旁昨日發生亂倒廚餘事件。（圖／翻攝Threads／＠elmolin0819）

▲彰化慈恩寺旁昨日發生亂倒廚餘事件。（圖／翻攝Threads／＠elmolin0819）

圖文／CTWANT

彰化縣大村鄉慈恩寺旁昨（5日）發生亂倒廚餘事件，有民眾直擊一名男子將兩大袋生廚餘直接傾倒進大排水溝，相關畫面曝光後引發網友批評，質疑其缺乏公德心，甚至認為在寺廟及納骨塔附近做出此舉相當不妥。

有民眾將畫面PO上Threads直言「這會不會太誇張了點……直接把垃圾往河川丟3-4袋」，可見該名身穿黃色上衣的男子將裝有疑似廚餘的垃圾袋提起後，直接倒入排水溝中，且不只一次，行為引發爭議。影片中背景可辨識出慈恩寺字樣，顯示地點位於當地寺廟旁，亦為納骨塔範圍。原PO還附上事後的照片表示「真的不只菜渣而已……」。

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民眾目擊外燴人員亂倒廚餘。（圖／翻攝Threads／＠elmolin0819）

▲民眾目擊外燴人員亂倒廚餘。（圖／翻攝Threads／＠elmolin0819）

面對外界質疑，當事人受訪時解釋，所丟棄的是挑選過的菜葉，原本是打算餵魚使用，「丟菜葉，是要丟給魚吃，是這樣子，要不然我不會去丟這個」，試圖澄清並非隨意棄置垃圾。

事後，慈恩寺業者也在網路貼文下回應，表示已透過影片確認該名行為人身分，並坦言其為廟方志工，對於管理不周致歉，「我們是慈恩的業者，感謝你提供影片讓我們找到害群之馬，也對於整件事的督導不周獻上最大的歉意，由於我們這邊沒有屬於自己的官方回應管道，只能藉由您的影片為整件事致歉，我們會注意讓這種類似事情不再發生。」

然而，多數網友對此說法並不接受，認為行為已造成環境污染，且應負起責任，「這麼明目張膽的丟……看起來已經不是第一次了」、「一看也知道這一定是外燴辦桌倒的，因為不想把廚餘帶回去」、「唉，鄉下這種沒公德心的特多，我也看過幾次，幫高調」。

對此，彰化縣環保局表示，依《廢棄物清理法》規定，任意棄置廢棄物行為屬違法，經查證屬實可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。環保局強調，將進一步稽查並依法處理，以維護環境整潔與公共衛生。

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