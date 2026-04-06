訪友後騎車返家自摔　部落年輕女遭聯結車輾斃！家屬悲慟認屍

▲埔里鎮中正路發生死亡車禍，20歲女性騎士自摔後慘遭對向聯結車輾斃。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

20歲白姓女子5日晚間騎乘普通重型機車出門找朋友，6日凌晨返家時行經埔里鎮市郊路段時卻莫名自摔倒地，不幸遭對向經過的營業大貨曳引車當場輾過、卡在車底，消防隊趕抵現場以機具將車身頂起救出白女，已明顯死亡，詳細事故過程和肇責由警方調查中。

南投縣消防局指出，今天凌晨2時31分獲報得知埔里鎮中正路60巷口發生車禍、有民眾受困，立即派遣埔里分隊人車前往搶救，抵達現場發現一名女性機車騎士遭全聯結車壓困於車底，隨即以重型救援推頂器材將全聯結車頂起，並將傷患救出 ，可惜已經檢視已明顯無生命跡象、未送醫，後續交由警方處理。

警方初步調查，機車騎士為20歲白女，當時由埔里往武界方向行駛，事發路段為一處彎道，疑於過彎時不慎自摔、人車倒地，而35歲余姓男子駕駛之營業大貨曳引車不巧行經該處，白女慘遭曳引車輾壓殞命；據了解，白女為原住民身分，平時於自家武界部落工作，昨天晚上獨自騎車前往埔里市區找朋友，未料今天凌晨回家時卻遭遇橫禍，讓家屬傷心不已。

警方指出，白女因當場死亡，無法實施酒測，後續將報請檢察官相驗釐清，余男酒測值則為0.00mg/L，該案肇事原因尚待進一步調查釐清；警方也呼籲，近日天氣多雨，路面濕滑，夜間行車務必減速慢行，注意車前狀況，以確保行車安全。