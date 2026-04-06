35刀砍死外甥！新竹狠舅「手段兇殘無真切悔意」一審判無期

▲新竹曾姓舅舅狠殺外甥，遭判無期徒刑。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名52歲劉姓男子和25歲外甥同住8個月，因生活紛爭心生不滿，竟在外甥洗澡時，埋伏在門外走廊，趁他全裸開門瞬間，先後拿大、小兩把切肉刀，狂刺外甥35刀，導致外甥濺血慘死。全案經國民法庭審理，劉男犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，52歲曾男從高中時期開始酗酒、吸食強力膠，並曾診斷出有「思覺失調症」，他無業多年並和母親同住，後來劉姓外甥也搬來同住，期間兩人產生生活糾紛，曾男被外甥提起毀損機車告訴，對他非常不滿。

2024年11月9日，曾男先在臥室吸食強力膠，聽到外甥回家洗澡的聲響，竟拿出之前擔任廚師時，恩師送他的33公分切肉刀，埋伏在浴室前走廊，一等外甥全裸打開浴室門的瞬間，拿刀從正面猛砍，外甥當場血流如注。

80多歲曾母聽到聲響衝出，徒手握住切肉刀制止曾男，此刻外甥已因大動脈破裂大失血，倒臥在浴室內，曾男放棄與曾母奪刀，又踏著地上的鮮血奔回臥室，抄起另把長24公分的小切肉刀，回到浴室並跨騎在外甥背上猛刺。

曾母見無法阻止，只能向外求救，經鄰居報警，警方於同日21時25分到場，發現曾男全身是血，在馬克杯中倒入藍色浴廁清潔劑，自稱想飲用輕生，於是將他帶回警局作筆錄。而外甥送醫後急救無效，於當晚22時25分宣告死亡，曾男也被依殺人罪起訴。

全案審理時，曾男的精神鑑定顯示他為思覺失調症患者，案發時處於吸入劑中毒或合併酒精中毒狀態，對違法性的判斷力及自我行為的控制力，至少已達顯著減低之程度，且2025年8月的鑑定也顯示，曾男對外甥產生妄想，認為外甥有吸毒會殺害他。

不過國民法庭指出，曾男在警詢、偵訊及調查程序中，都只細數與外甥的糾紛，並沒有提到妄想內容。且曾男趁外甥洗澡後全裸難以防備，浴室狹小又難以逃脫，趁機殺害，雖非縝密，但仍具有計畫性，加上曾男又自述行兇後會坐牢，認為「坐牢跟死亡一樣」，所以想要喝鹽酸同歸於盡，可見他理解自己的犯行會遭司法審判，符合常人畏罪自殺的心態。

國民法庭認為，法院對於審判時有精神障礙或其他心智缺陷，導致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告，依法不得科處死刑，不過曾男行兇時對環境之判斷力與專注力，雖可能受到「思覺失調症」病發及甲苯中毒影響，但未達「顯著」程度，仍保有相當避免逮捕的能力，且他犯案手段兇殘、殺意堅決，也無法依刑法第59條情堪憫恕減刑，審酌曾男犯後言行不見真切悔意，曾男的姊姊痛失愛子，也表示此生不願與曾男相見，並希望對曾男處最重刑等情，依曾男犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

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