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快訊／高雄春捲案擴大！134人中毒　攤商不配合還隱匿遭罰36萬

▲▼ 高雄春捲中毒案擴大！通報人數飆至67人　衛生局勒令停業7天。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲清明連假大規模食物中毒！高雄民眾吃春捲出事，4小時狂拉10幾次。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄春捲食物中毒案延燒！有民眾投訴，4日前往正義市場購買春捲，沒想到一家6口吃完後，陸續出現上吐下瀉症狀。高雄市衛生局表示，截至4/6上午9時，共接獲10家醫療院所通報134人，其中，業者在稽查食材時，刻意隱匿拒絕規避吐實蛋品及肉絲，導致疫情調查判斷完整性，衛生局也加重裁罰36萬，全案同步移送地檢署偵辦。

高雄市衛生局表示，截至4/6 上午9時，共接獲10家醫療院所通報134人，其中96人就醫後返家休養、7人留院觀察，2人就醫治療中、29人住院持續治療中。

由於此食安事件影響所致目前已有多位民眾就醫，經流行病學初步研判，該攤商販售食品存有重大疑慮，顯已危及消費者生命、身體、健康。

▲▼ 高雄春捲中毒案擴大！通報人數飆至67人　衛生局勒令停業7天。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲清明連假大規模食物中毒！高雄民眾吃春捲出事，4小時狂拉10幾次。（圖／記者賴文萱翻攝）

為避免食安風險擴大，昨（5）日稽查人員到場查察時依法命業者暫停作業及停止販賣。 針對攤商第一時間未能主動配合，甚有規避妨礙行為；且本案(5)日早上前往稽查第一時間業者針對春捲所包之食材僅提供內容物三菜(豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔)、蛋白質(香腸、豆干)、調料(糖粉、花生粉)。

後經調查內容物還有蛋品、肉絲，經向業者確認無誤，業者刻意規避隱匿拒絕吐實2食材，導致疫情調查判斷完整性，本局依《食品安全衛生管理法》第41條暨同法47條加重裁罰36萬，同時因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

經查本案攤商「無投保產品責任險」，相關消費者若證實因食品中毒就醫，依法可依據「就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償」，倘若雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。

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