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「誤信苗栗人造雨」喊國賠！正妹司機致歉：泡水遊覽車200萬不修了

▲▼ 。（圖／翻攝Threads／bao_bao0214）

▲遊覽車慘變泡水車，維修費近200萬元。（圖／翻攝Threads／bao_bao0214）

網搜小組／劉維榛報導

苗栗因鋒面過境大雨釀災，一名網紅粉圓姐姐誤信人造雨的AI資訊，便發文「遊覽車淹到沒辦法動，可以申請國賠嗎？」未料引發網友抨擊。對此，本尊強調以後會謹言慎行，至於泡水遊覽車維修費恐近200萬元，她也無奈決定不修了，將直接報廢。

外型甜美亮眼，且擁有大車職業駕照的粉圓姐姐解釋，面對自家遊覽車泡水，加上看到網路貼有人工催化降雨的資訊，因此才會發文「這場人造雨把我家遊覽車淹到沒辦法動，可以申請國賠嗎，真的變觀光船了」。

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看到貼文下方留言引來猛烈抨擊，粉圓姐姐趕緊把文章刪除，事後看到水利署聲明才恍然大悟是AI假消息，她也在Threads解釋，不是不移走這台遊覽車，而是真的救不到，「淹水的當下我們停車的地方停了至少5台車，能救的我們都救了」，對於此風波感到致歉，以後會更加謹言慎行。

另據《東森新聞》報導，對於泡水遊覽車維修恐花近200萬元，粉圓姐姐無奈坦言不打算修了，要直接報廢。

針對人造雨的假消息，水利署澄清指出，執行人工增雨作業迄今已超過15年，於每一次作業前，均依作業手冊詳細評估天氣，確保在非大雨(或以上)等級降雨情境下，才會啟動作業。

水利署也強調，竹苗地區最近一次作業為4月1日上午8時，中南部水庫(嘉義以南)最近一次作業為4月2日中午12時，受催化劑影響的雲層約在2~3小時內就會離開水庫集水區，不會影響2天後的天氣。

最後，中央氣象署與歐、美、日等均預測自4月3日夜間起，臺灣將受到今年迄今降雨最顯著的鋒面系統影響，降雨達大雨以上可能性高，水利署團隊並未燃放增雨焰劑，4月4日凌晨起新竹、苗栗等地強降雨，更與水利署人工增雨無關聯。

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