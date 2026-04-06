YTR酷遭爆嗆「台灣人就自卑」！粉絲怒退追...訂閱數1天掉2萬

▲法國網紅酷（Ku）近日遭前員工爆料引發爭議。（翻攝自酷的夢臉書）

圖文／鏡週刊

原本在YT擁有230萬訂閱數的法國網紅酷（Ku），近日遭前員工在Threads爆料，指工作邊界一直很模糊，「工作裡也不只一次出現讓我很不舒服的時刻」，甚至還未正常幫忙投保勞健保。此消息曝光後，酷被許多網友揶揄是慣老闆，短短一天訂閱數也掉2萬人，但至今酷仍未對外做出相關說明。

近日有位網友在Threads上爆料，提到自己過去曾是「酷的夢」頻道的團隊員工，坦言自己在清明連假前突然被告知之後不用再來了。更誇張的是，原po後來查詢相關資料後，發現對方根本沒有正常投保勞健保。

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原po甚至還爆料過去在工作上遇到「不舒服」的內幕，有次大學邀請演講，學校提議酷可以聊聊百萬點閱的企劃祕訣。結果聽到的是一種很輕浮的說法：「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」這讓原po當下傻眼完全笑不出來。

酷被指控慣老闆的行徑曝光後，在網路上引發熱議，有許多網友湧入YT留言批評，「不管是不是玩笑話，都很輕浮不得體！自卑的人來退訂了！」「員工已離職了，為什麼還要逼離職員工給資料？」「你認為台灣人很自卑，拍什麼我們都會買單是吧？」「一個人接4個工作只有四萬，所以有勞健保嗎？」「史詩級大炎上」。

截至目前為止，酷的YT頻道已從230萬人次訂閱下降至228萬人次，短短一天就掉了2萬人，而且這起事件仍持續延燒，酷至今也還未對外說明。



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