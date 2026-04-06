曾文溪驚見無人動力船　逃亡18年通緝犯偷渡入境被逮

▲曾文溪驚見無人動力船，18年通緝犯偷渡入境被逮。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南曾文溪口日前出現一艘「無人小型動力船」，引發海巡單位高度警戒，海洋委員會海巡署歷經多日追查，成功揪出一名潛逃長達18年的李姓通緝犯非法入境，全案已依法移送偵辦，背後偷渡相關案情深入追查中。

海巡署表示，案件發生於3月25日下午4時5分，南部分署於曾文溪口西方5.8浬處，透過監偵系統鎖定一可疑目標，隨即派遣守望哨於下午4時35分趕抵現場。不料，該船已停靠水際沙灘，船上卻空無一人，情況詭異。

現場人員立即展開地毯式搜索與跡證蒐集，初步研判不排除涉及偷渡或其他不法行為，隨即啟動攔截部署，並於下午5時30分通報警方協助岸際擴大搜索。為確保證據完整，該艘小艇也被帶回保管，未以廢棄物處理，並由專案小組持續深入追查。

案件隨即報請台南地檢署指揮偵辦，專案小組連日過濾相關事證、比對線索，終於在4月4日於基隆地區查獲李姓嫌犯。

經查，李嫌早在18年前因涉及改造槍砲案件遭通緝，當時搭機潛逃中國，長期行蹤不明。此次疑似透過非法管道入境台灣，最終仍難逃法網。

海巡署指出，李嫌訊後已依違反《入出國及移民法》移送台南地檢署偵辦，另其原涉及的槍砲通緝案件，則移送新北地檢署歸案，後續將由司法機關進一步釐清相關責任。海巡署強調，面對日益多元的偷渡手法，已持續強化岸海監控與勤務部署，透過科技偵蒐與跨機關合作，全面提升防堵不法入境的能力。

同時也呼籲民眾，若發現海上或岸際有可疑船舶或異常活動，應立即撥打「118」報案專線，共同守護台灣海域與國境安全。